Долар під тиском: що обвалило валюту

Валюта
1938
Долари США зазнав найбільшого падіння за три тижні
Долари США зазнав найбільшого падіння за три тижні
Долар продемонстрував найбільше падіння приблизно за три тижні на тлі покращення настроїв на фінансових ринках. Зростання цін на нафту та підйом американських акцій частково знизили попит на так звані «безпечні активи», який раніше підтримував американську валюту через загострення конфлікту на Близькому Сході.
Про це повідомляє Bloomberg.

Динаміка долара

Індекс спотового долара Bloomberg знизився на 0,3%, що стало найбільшим падінням з 9 лютого. Водночас упродовж тижня показник усе ще зріс приблизно на 1,1%.
Останніми днями долар укріплювався відносно більшості світових валют після того, як США та Ізраїль завдали авіаударів по Ірану, а Тегеран відповів власними ударами. Через це інвестори активніше вкладалися у валюту як у захисний актив.
Однак у середу ринкові настрої дещо покращилися. Причиною стали повідомлення про можливі непрямі контакти Ірану зі США щодо переговорів, хоча пізніше Тегеран це заперечив. Додаткову підтримку ринку надали і сильні економічні дані зі США.
«Стійкість американських акцій і відхід цін на нафту від максимумів дали валютному ринку певний простір для перепочинку. Невизначеність залишається високою, а настрої можуть швидко змінюватися», — зазначив валютний стратег Bank of America Алекс Коен.
Вплив війни на інфляцію і ставки

Загострення конфлікту на Близькому Сході підштовхнуло ціни на енергоносії та знову посилило побоювання щодо інфляції. Через це ринки переглянули очікування щодо монетарної політики Федеральної резервної системи США.
Читайте також
Трейдери тепер вважають, що перше зниження процентних ставок ФРС може відбутися у вересні, тоді як раніше очікувалося, що це станеться вже у липні. При цьому дохідність дворічних і десятирічних казначейських облігацій США зростає третій день поспіль.

Сильні дані економіки США

Додатковим фактором стала сильна макростатистика. За даними ADP Research, у приватному секторі США минулого місяця створено найбільшу кількість робочих місць з липня.
Водночас, за інформацією Інституту управління поставками (ISM), сектор послуг США у лютому зростав найшвидшими темпами з середини 2022 року.
Головний валютний стратег Goldman Sachs Камакш’я Тріведі зазначив, що інфляційний тиск може зменшитися, якщо конфлікт на Близькому Сході швидко завершиться. У такому разі Федеральна резервна система зможе провести два зниження ставок цього року.

Геополітична напруга зберігається

Попри коротке покращення настроїв, ситуація на Близькому Сході залишається напруженою. Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися авіаударами та ракетними обстрілами.
Конфлікт також впливає на нафтовий ринок: бойові дії змушують окремих виробників скорочувати видобуток, а ризики для судноплавства через Ормузьку протоку обмежують постачання енергоносіїв на світові ринки.
Раніше ми повідомляли, що за прогнозом Goldman Sachs ціни на нафту можуть перевищити $100 за барель.
Світлана Вишковська
Редактор
Долар Курс долара Валюта Курс валют
