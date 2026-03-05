Гетманцев пояснив причини ослаблення гривні Вчора 16:06 — Валюта

З початку 2026 року гривня за офіційним курсом знецінилася до долара США на 3,1%

З початку 2026 року гривня за офіційним курсом знецінилася до долара США на 3,1% з 42,35 грн/$ до 43,71 грн/$ станом на 5 березня.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

З початку цього тижня національна валюта ослабла на 1,4%. На готівковому ринку станом на ранок 5 березня курс продажу долара досяг 44 грн/$.

Чому послаблюється гривня

«Причини ослаблення національної валюти є очевидними. До сезонних факторів, пов’язаних зі збільшенням тиску з боку дефіциту торгівельного балансу, що обумовлює помірну девальвацію наприкінці — початку року, додалися події на Близькому Сході», — заявив Гетманцев.

Війна в Ірані призвела до ситуативного посилення долара як активу «тихої гавані», зокрема американський долар зміцнився проти євро на 1,7%. Відповідно гривня навіть дещо укріпилась проти євро в останні дні.

Гетманцев зазначив, що значно більший вплив на валютну стабільність України має надходження зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів.

Зокрема, йдеться про рішення Європейського Союзу щодо кредиту для України на 90 млрд євро, а також нову програму фінансування Міжнародного валютного фонду.

Міжнародні резерви залишаються рекордними

Станом на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України становили 57,7 млрд доларів.

За прогнозом МВФ, до кінця року вони можуть зрости до 65,5 млрд доларів.

Такий рівень резервів, за словами Гетманцева, є достатнім для підтримки відносної стабільності валютного ринку.

«Ніколи не даю прогнози по курсу. Але зараз точно не той час і не та ситуація, коли треба ловити хайп на гучних заголовках, що „національна валюта оновила черговий мінімум“. Маємо достатні резерви, професійного регулятора, що разом забезпечує те, що попри четвертий рік повномасштабної війни Україна тримає макрофінасову стабільність», — підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук заявляв , що регулятор не бачить підстав для різкого коливання курсу валют в Україні. Одним із ключових факторів стабільності є значні міжнародні резерви країни, які на початку 2026 року становили майже 60 млрд дол.

«Ми не бачимо підстав для того, щоб курс „вилітав у космос“. У нас є непогана „подушка безпеки“ — наші міжнародні валютні резерви, які на початку 2026 року сягали майже 60 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж ми мали на початку 2022 року. Плюс ми надалі передбачаємо значні обсяги зовнішнього фінансування. У нас є певний досвід у макроекономічному управлінні. Ми пройшли через багато викликів», — заявляв Ніколайчук.

