Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:00 — Валюта

Експертка спрогнозувала курс долара в Україні

Упродовж усього лютого гривня коливалась у вузькому діапазоні. Офіційний курс НБУ за місяць змінився дуже незначно — у перший робочий день місяця він був близько 42,81 грн/дол., далі до середини місяця — близько 43,10 грн/дол. і підвищувався до 43,29 грн/дол. 19 лютого, а також у вівторок минулого тижня, проте до кінця місяця знизився до 43,20 грн/дол.

Про це повідомила член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Останній зимовий тиждень показав таку саму загалом спокійну динаміку і навіть з незначним укріпленням гривні. У межах тижня курс коливався вузьким коридором, розмір коливань склав приблизно 9 копійок.

Офіційний та готівковий курс

Офіційний курс Національного банку був таким:

23 лютого — 43,2747 грн/$;

24 лютого — 43,2982 грн/$;

25 лютого — 43,2648 грн/$;

26 лютого — 43,2413 грн/$;

27 лютого — 43,2081 грн/$.

Котирування в банках і обмінниках протягом лютого також залишалися стабільними: спреди між купівлею та продажем становили близько 50−60 копійок. Загалом рух курсу відповідав сезонному очікуванню, адже після зими обмінний ринок зазвичай заспокоюється, і не робив несподіваних рухів. Протягом 23−27 лютого курс в обмінниках був наступним: у понеділок купівля/продаж проходили на рівнях близько 42,94−43,50 грн/$, а з другого дня тижня почали знижуватися: у вівторок курси були на позначках близько 42,92−43,48 грн/$, у середу — 42,90−43,45 грн/$, у четвер — 42,89/43,42 грн/$, а в п’ятницю — 42,87−43,38 грн/$.

Курс на міжбанку

Тиждень на міжбанку 23−27 лютого теж був відносно спокійним і пройшов у вузькому діапазоні: найвищою позначкою стало 43,36 грн/$ (понеділок), найнижчою — 43,10 грн/$ (п'ятничне закриття).

Понеділок, 23 лютого, розпочався з мінімуму дня 43,27 грн/$, протягом дня попит поступово наростав — торги досягали позначки 43,36 грн/$, проте день завершилися на 43,29 грн/$.

У вівторок, 24 лютого, ринок відкрився близько 43,30 грн/$ і пішов униз — денні коливання перебували в межах 43,31−43,17 грн/$, а торги завершилися на 43,22 грн/$.

Середа: відкриття й закриття на рівні 43,25 грн/$ при короткочасних коливаннях 43,19−43,28 грн/$.

У четвер, 26 лютого, котирування з ранкових 43,25 грн/$ поступово знизилися до вечірніх 43,18 грн/$ (денний розкид 43,12 грн/$ -43,27 грн/$).

Остання зимова п’ятниця, 27 лютого, продовжила тренд на зміцнення гривні — старт 43,18 грн/$ і підсумкове закриття на 43,10 грн/$.

Читайте також Долар під загрозою? Інвестори масово шукають альтернативу

Більшість днів проходили в межах звичних коридорів. У підсумку за останній зимовий тиждень гривня укріпилася приблизно на 19 копійок щодо долара, або 0,44% зміни від початкового рівня.

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 23−27 лютого склав $809,54 млн, що на 22% більше, ніж минулого тижня. Проте за підсумками місяця у лютому Нацбанк продав валюти менше, ніж у січні, на 15% — $3538,1 млн у січні та $2990,49 млн у лютому.

Прогноз на тиждень

На початку весни ринок валюти мав тенденцію збережeння контрольованої динаміки: фундамент для відносної стабільності створює значний пакет зовнішньої підтримки у поєднанні з міцною подушкою резервів.

підсилює інфляційні очікування та тиск на курс гривні. Проте геополітичні події, які розпочалися 28 лютого 2026 року, миттєво підштовхнули ціни на нафту, тож ризик дефіциту постачань

Читайте також Банки прогнозують зростання цін на нафту до 100−120 доларів через конфлікт на Близькому Сході

Водночас удари по логістиці — порти й аеропорти в ОАЕ, тимчасове закриття бірж і авіасполучення — збільшують невизначеність для світової торгівлі й інвестицій. З іншого боку, Нацбанк пом’якшує коливання, витрачаючи кошти на інтервенції.

Протягом 2−6 березня очікуються підвищені коливання і тиск на гривню — можливе тимчасове її ослаблення під впливом зростання цін на паливо й попиту на долар, але інтервенції НБУ й надходження допомоги здатні згладжувати коливання.

Головним каналом тиску буде комбінація рекордного стрибка цін на нафту. В середньостроковому періоді вплив зовнішніх факторів залишиться відчутним, але частково згладиться стабілізаційними заходами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.