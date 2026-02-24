НБУ зменшує продаж валюти на міжбанку чотири тижні поспіль Сьогодні 19:33 — Валюта

НБУ зменшує продаж валюти на міжбанку чотири тижні поспіль

Національний банк зменшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 16 по 20 лютого на 8,9% порівняно з попереднім тижнем до 661,2 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ

За звітний тиждень Нацбанк не купував доларів, тоді як продав 661,2 млн доларів.

З початку року НБУ не купував долари, тоді як продав 5719,05 доларів.

За 2025 рік Нацбанк купив 42,15 млн доларів, тоді як продав 36 103,47 млн доларів.

За 2024 рік НБУ купив на міжбанку 126,28 млн доларів, а продав 35 312,64 млн доларів.

За 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав у 2023 році.

У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1789,11 млн євро.

