НБУ зменшує продаж валюти на міжбанку чотири тижні поспіль

Національний банк зменшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 16 по 20 лютого на 8,9% порівняно з попереднім тижнем до 661,2 млн доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
За звітний тиждень Нацбанк не купував доларів, тоді як продав 661,2 млн доларів.
З початку року НБУ не купував долари, тоді як продав 5719,05 доларів.
  • За 2025 рік Нацбанк купив 42,15 млн доларів, тоді як продав 36 103,47 млн доларів.
  • За 2024 рік НБУ купив на міжбанку 126,28 млн доларів, а продав 35 312,64 млн доларів.
  • За 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів.
  • Євро НБУ не купував і не продавав у 2023 році.
У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1789,11 млн євро.
