Регулятор стримує девальвацію гривні — аналітики Сьогодні 12:01 — Валюта

ICU зберігає прогноз поступового послаблення гривні до 45 грн за долар США наприкінці року

Національний банк України минулого тижня допустив незначне послаблення гривні, попри скорочення дефіциту валюти на ринку та зменшення обсягів інтервенцій.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Динаміка курсу

Минулої середи НБУ ослабив офіційний курс гривні до 43,29 грн за долар США, однак згодом зупинив тренд і завершив тиждень ослабленням лише до 43.27 грн/$, або на 0.4%.

НБУ ослабив офіційний курс гривні до 43.27 грн/$, icu.ua

За даними аналітиків, ослаблення відбулося на тлі зменшення попиту на іноземну валюту. Дефіцит валюти на міжбанківському ринку скоротився майже на чверть порівняно з попереднім тижнем до 383 млн доларів.

Обсяг валютних інтервенцій НБУ зменшився на 9% до 661 млн доларів. Це дещо перевищує середньотижневий показник інтервенцій.

Обсяг валютних інтервенцій НБУ зменшився на 9%, icu.ua

Оцінка ICU

В ICU зазначають, що після послаблення гривні у грудні-січні Національний банк наразі не демонструє готовності до подальшої девальвації. Водночас регулятор уже кілька тижнів утримує курс від суттєвих коливань.

Аналітики припускають, що така динаміка може зберігатися, доки НБУ не стабілізує обсяги інтервенцій на рівні, близькому до 600 млн доларів на тиждень.

Водночас ICU зберігає прогноз поступового послаблення гривні до 45 грн за долар США наприкінці року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що аналітики компанії ICU переглянули свій прогноз і очікують, що до кінця року курс долара може зрости до 45 грн, замість 44.3 грн/$.

🧐Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.