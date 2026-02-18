Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму Сьогодні 16:15 — Валюта

З початку року офіційний курс гривні до євро послабився майже на 2,9%, або на 1 грн 46 коп.

Національний банк України встановив на 19 лютого 2026 року офіційний курс гривні до євро на рівні 51,2577 грн за євро. Показник знизився майже на 9 копійок за добу та оновив історичний мінімум.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Попередній історичний мінімум було зафіксовано 11 лютого 2026 року — 51,2517 грн за євро.

Водночас офіційний курс гривні до долара США за добу знизився на 3 копійки до 43,2920 грн за долар.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в січні курс євро в Україні досяг історичного максимуму. Перед початком повномасштабного вторгнення росії, у січні 2022 року, середньомісячний курс євро, за даними НБУ, становив 31,67 грн/євро. У січні 2023 року середньомісячний курс євро зріс до 39,34 грн. Наприкінці 2024 року середньомісячний курс дещо знизився до 43,73 грн/євро. У грудні 2025 року середньомісячний курс досяг 49,42 грн/євро, що стало найвищим показником за весь 2025 рік.

У січні 2026 року ми писали , що курс євро піднявся трохи вище $1,20, досягнувши найвищого рівня з 2021 року. Це сигнал відновлення позицій європейської валюти на тлі ослаблення долара та змін у глобальних економічних настроях.

