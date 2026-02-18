0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму

Валюта
131
З початку року офіційний курс гривні до євро послабився майже на 2,9%, або на 1 грн 46 коп.
З початку року офіційний курс гривні до євро послабився майже на 2,9%, або на 1 грн 46 коп.
Національний банк України встановив на 19 лютого 2026 року офіційний курс гривні до євро на рівні 51,2577 грн за євро. Показник знизився майже на 9 копійок за добу та оновив історичний мінімум.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Попередній історичний мінімум було зафіксовано 11 лютого 2026 року — 51,2517 грн за євро.
З початку року офіційний курс гривні до євро послабився майже на 2,9%, або на 1 грн 46 коп.
Водночас офіційний курс гривні до долара США за добу знизився на 3 копійки до 43,2920 грн за долар.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в січні курс євро в Україні досяг історичного максимуму. Перед початком повномасштабного вторгнення росії, у січні 2022 року, середньомісячний курс євро, за даними НБУ, становив 31,67 грн/євро. У січні 2023 року середньомісячний курс євро зріс до 39,34 грн. Наприкінці 2024 року середньомісячний курс дещо знизився до 43,73 грн/євро. У грудні 2025 року середньомісячний курс досяг 49,42 грн/євро, що стало найвищим показником за весь 2025 рік.
У січні 2026 року ми писали, що курс євро піднявся трохи вище $1,20, досягнувши найвищого рівня з 2021 року. Це сигнал відновлення позицій європейської валюти на тлі ослаблення долара та змін у глобальних економічних настроях.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄвроКурс євро
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems