Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму
Національний банк України встановив на 19 лютого 2026 року офіційний курс гривні до євро на рівні 51,2577 грн за євро. Показник знизився майже на 9 копійок за добу та оновив історичний мінімум.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Попередній історичний мінімум було зафіксовано 11 лютого 2026 року — 51,2517 грн за євро.
З початку року офіційний курс гривні до євро послабився майже на 2,9%, або на 1 грн 46 коп.
Водночас офіційний курс гривні до долара США за добу знизився на 3 копійки до 43,2920 грн за долар.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в січні курс євро в Україні досяг історичного максимуму. Перед початком повномасштабного вторгнення росії, у січні 2022 року, середньомісячний курс євро, за даними НБУ, становив 31,67 грн/євро. У січні 2023 року середньомісячний курс євро зріс до 39,34 грн. Наприкінці 2024 року середньомісячний курс дещо знизився до 43,73 грн/євро. У грудні 2025 року середньомісячний курс досяг 49,42 грн/євро, що стало найвищим показником за весь 2025 рік.
У січні 2026 року ми писали, що курс євро піднявся трохи вище $1,20, досягнувши найвищого рівня з 2021 року. Це сигнал відновлення позицій європейської валюти на тлі ослаблення долара та змін у глобальних економічних настроях.
