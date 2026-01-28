Євро сягнув найвищого показника з 2021 року — чому курс зростає Сьогодні 15:05 — Валюта

Євро продовжує зміцнюватися

Курс євро піднявся трохи вище $1,20, досягнувши найвищого рівня з 2021 року. Це сигнал відновлення позицій європейської валюти на тлі ослаблення долара та змін у глобальних економічних настроях.

Про це пише Reuters.

Чому це зростання таке важливе

Круглі значення мають особливе значення для фінансових ринків, і $1,20 — ключова психологічна межа для євро. Минулого року валюта зросла приблизно на 13% щодо долара — це найкращий результат з 2017 року.

Вартість євро

Віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос раніше називав цей рівень «больовим порогом». Шлях до нього був непростим: у вересні євро вже підходив до $1,20, але згодом відступив разом із тимчасовим відновленням долара.

Втім, після падіння майже до паритету рік тому євро впевнено зміцнюється. Серед чинників — фіскальні стимули в Європі, насамперед з боку Німеччини.

Історично $1,20 трохи вище середнього курсу євро з моменту його запровадження у 1999 році, але значно нижче піку 2008 року, коли курс доходив до $1,60.

Чому євро зміцнюється

Насамперед, причиною зміцнення євровалюти є ослаблення долара США через зовнішньополітичні та економічні ризики. Конфлікти президента США Дональда Трампа з союзниками щодо торгівлі, заяви про Гренландію та публічна критика Федеральної резервної системи підірвали довіру до долара.

Додатковим фактором стали спекуляції щодо можливого спільного втручання США та Японії для стримування падіння єни — це також тиснуло на американську валюту загалом.

Водночас інвестори позитивно оцінюють посилення безпекової політики єврозони, довгострокові стимули для зростання економіки та прагнення диверсифікувати резерви, зменшуючи залежність від долара.

Чи турбується Європейський центральний банк

Як пише Reuters, для ЄЦБ важливіше не сам рівень курсу, а швидкість і масштаб його змін. Регулятор уважно стежить за тим, як ослаблення долара і зміцнення євро можуть вплинути на інфляцію в єврозоні.

Чи може євро витіснити долар як головну резервну валюту

Попри сильне зростання, євро не готовий замінити долар у глобальній фінансовій системі. На долар припадає трохи менше 60% світових валютних резервів, тоді як частка євро — близько 20%.

Домінування США у світовій торгівлі, а також глибокі й ліквідні ринки капіталу роблять цю позицію долара стійкою.

Водночас президентка ЄЦБ Крістін Лагард зазначає, що непослідовна економічна політика США може відкрити для євро ширші можливості. Проте для цього Євросоюзу доведеться завершити давно відкладену реформу власної фінансової архітектури.

Поки що ж зростання євро — радше сигнал зміни настроїв, ніж початок глобальної валютної перебудови.

