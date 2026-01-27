Понад половина українців очікують знецінення гривні у 2026 році Сьогодні 11:02 — Валюта

Очікування щодо курсу гривні у 2026 році є переважно негативними.

Очікування українців щодо курсу гривні у 2026 році залишаються переважно негативними.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо фінансової спроможності громадян у 2026 році, проведеного інформаційним агентством Hronikers спільно з компанією Active Group.

Понад половина українців (53,6%) прогнозують її знецінення, з них 26,3% очікують сильного падіння.

Оптимістичні сценарії подорожчання гривні поділяє лише 23,2% респондентів.

«Така асиметрія очікувань формує додатковий тиск на валютні настрої та підживлює попит на альтернативні способи збереження коштів», — зазначають автори дослідження.

Очікування щодо економіки

Оцінка економічної динаміки України у 2026 році також позначена скепсисом. Лише 10,5% респондентів очікують економічного зростання, тоді як понад половина (51,5%) прогнозують спад або гостру економічну кризу.

Значна частка відповідей «змін не буде» (26,5%) свідчить про відсутність очікувань позитивних зрушень навіть у середньостроковій перспективі.

Навіть у сценарії завершення війни економічні очікування залишаються стриманими. Хоча частка оптимістів зростає (28,5% очікують зростання у перший післявоєнний рік), майже кожен п’ятий респондент (19,7%) прогнозує гостру економічну кризу, а ще чверть — спад або стагнацію.

Це свідчить про те, що для значної частини суспільства кінець війни не автоматично означає швидке економічне відновлення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ICU писав , що Національний банк розпочав 2026 рік із послаблення офіційного курсу гривні без суттєвого збільшення валютних інтервенцій. До кінця року очікується поступове кероване ослаблення курсу гривні до рівня 44.3 грн/$.

