Понад половина українців очікують знецінення гривні у 2026 році
Очікування українців щодо курсу гривні у 2026 році залишаються переважно негативними.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо фінансової спроможності громадян у 2026 році, проведеного інформаційним агентством Hronikers спільно з компанією Active Group.
Понад половина українців (53,6%) прогнозують її знецінення, з них 26,3% очікують сильного падіння.
Оптимістичні сценарії подорожчання гривні поділяє лише 23,2% респондентів.
«Така асиметрія очікувань формує додатковий тиск на валютні настрої та підживлює попит на альтернативні способи збереження коштів», — зазначають автори дослідження.
Очікування щодо економіки
Оцінка економічної динаміки України у 2026 році також позначена скепсисом. Лише 10,5% респондентів очікують економічного зростання, тоді як понад половина (51,5%) прогнозують спад або гостру економічну кризу.
Значна частка відповідей «змін не буде» (26,5%) свідчить про відсутність очікувань позитивних зрушень навіть у середньостроковій перспективі.
Навіть у сценарії завершення війни економічні очікування залишаються стриманими. Хоча частка оптимістів зростає (28,5% очікують зростання у перший післявоєнний рік), майже кожен п’ятий респондент (19,7%) прогнозує гостру економічну кризу, а ще чверть — спад або стагнацію.
Це свідчить про те, що для значної частини суспільства кінець війни не автоматично означає швидке економічне відновлення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ICU писав, що Національний банк розпочав 2026 рік із послаблення офіційного курсу гривні без суттєвого збільшення валютних інтервенцій. До кінця року очікується поступове кероване ослаблення курсу гривні до рівня 44.3 грн/$.
