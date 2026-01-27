0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад половина українців очікують знецінення гривні у 2026 році

Валюта
45
Очікування щодо курсу гривні у 2026 році є переважно негативними.
Очікування щодо курсу гривні у 2026 році є переважно негативними.
Очікування українців щодо курсу гривні у 2026 році залишаються переважно негативними.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо фінансової спроможності громадян у 2026 році, проведеного інформаційним агентством Hronikers спільно з компанією Active Group.
Понад половина українців (53,6%) прогнозують її знецінення, з них 26,3% очікують сильного падіння.
Оптимістичні сценарії подорожчання гривні поділяє лише 23,2% респондентів.
Очікування щодо курсу гривні
Очікування щодо курсу гривні, activegroup.com.ua
«Така асиметрія очікувань формує додатковий тиск на валютні настрої та підживлює попит на альтернативні способи збереження коштів», — зазначають автори дослідження.

Очікування щодо економіки

Оцінка економічної динаміки України у 2026 році також позначена скепсисом. Лише 10,5% респондентів очікують економічного зростання, тоді як понад половина (51,5%) прогнозують спад або гостру економічну кризу.
Значна частка відповідей «змін не буде» (26,5%) свідчить про відсутність очікувань позитивних зрушень навіть у середньостроковій перспективі.
Читайте також
Навіть у сценарії завершення війни економічні очікування залишаються стриманими. Хоча частка оптимістів зростає (28,5% очікують зростання у перший післявоєнний рік), майже кожен п’ятий респондент (19,7%) прогнозує гостру економічну кризу, а ще чверть — спад або стагнацію.
Це свідчить про те, що для значної частини суспільства кінець війни не автоматично означає швидке економічне відновлення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ICU писав, що Національний банк розпочав 2026 рік із послаблення офіційного курсу гривні без суттєвого збільшення валютних інтервенцій. До кінця року очікується поступове кероване ослаблення курсу гривні до рівня 44.3 грн/$.
📢 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems