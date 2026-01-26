Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:02 — Валюта

Курс долара найближчого тижня коливатиметься в межах певного діапазону

Офіційний курс Національного банку за період 18−23 січня демонстрував помірну і поступову зміцнювальну динаміку гривні щодо долара США.

Про це Finance.ua розповіла член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

У числовому вираженні зміцнення минулого тижня становило близько 25 копійок, що еквівалентно приблизно мінус 0,57% від початкового рівня. Середньотижневий курс за тиждень був на рівні 43,2551 грн/$; волатильність була низькою. Найбільше щоденне зниження відбулося 20 січня (−0,14 копійок, або — 0,33%), а інші дні показували незначні крихітні корекції. Тож тиждень можна охарактеризувати як стабільне, контрольоване зміцнення гривні без різких стрибків.

Офіційний та готівковий курс

Офіційний курс Національного банку був таким:

19 січня — 43,4130 грн/$;

20 січня — 43,2678 грн/$;

21 січня — 43,2522 грн/$;

22 січня — 43,1759 грн/$;

23 січня — 43,1667 грн/$.

Упродовж тижня 19−23 січня котирування в касах банків були такими: у понеділок купівля/продаж трималися на рівні 43,04/43,60 грн/$, у вівторок незначно нижчі — 43,03/43,57 грн/$, у середу трохи знизилися, купівля навіть була нижчою за 43 гривень за долар — 42,92 грн/$, продаж теж був нижчий, ніж у перші дні тижня, — 43,47 грн/$; у четвер курси знизилися ще — 42,88/43,44 грн/$, а в п’ятницю трохи піднялися — 42,90/43,45 грн/$.

Курс на міжбанку

Тиждень на міжбанку пройшов стабільно з помірними коливаннями: більшість сесій рухалися у вузькому коридорі, приблизно 43,05−43,32 грн/$. Винятком стала середа з технічним відскоком до зниження нижче 43 грн/$. Така картина свідчить про відсутність потужних фундаментальних драйверів упродовж тижня та про переважання короткострокових позицій.

Понеділок на міжбанку пройшов у відносно спокійному режимі: сесія відкрилася на 43,30 грн/$ і завершилася на 43,28 грн/$, з денним діапазоном 43,21−43,32 грн/$ — внутрішньоденний розкид в межах 0,11 грн. Торгівля велася без суттєвих шоків і відображала баланс попиту та пропозиції на коротких горизонтах.

У вівторок ринок почався з 43,27 грн/$ і закінчився на 43,23 грн/$; денний максимум/мінімум — 43,31/43,21 грн/$. День пройшов у вузькому коридорі, характерному для стабільних сесій, коли відсутні домінуючі зовнішні фактори.

Середа принесла найпомітніший рух: старт на 43,24 грн/$, денний максимум 43,30 грн/$, але фінал — на мінімумі дня 42,98 грн/$. Це технічне зниження вказує на короткострокове переважання пропозиції або корекцію позицій гравців у середині тижня.

У четвер торги розпочалися на 43,05 грн/$ і завершилися на 43,16 грн/$; сесія пройшла в межах вузького діапазону без чіткої трендової спрямованості.

П’ятниця підтвердила бічну динаміку: відкриття 43,16 грн/$, закриття 43,14 грн/$, денний максимум/мінімум — 43,18/43,08 грн/$. Загалом за тиждень гривня зміцнилася на 16 копійок, або приблизно 0,37%.

Що робив регулятор

За підсумками тижня 19−23 січня обсяг чистих інтервенцій склав $1061,6 млн. Це на 17% більше, ніж минулого тижня ($904,90 млн) та на 49% більше, ніж у перший повний тиждень січня.

Національний банк продовжує проводити політику, яка спрямована на згладжування коливань і підтримку функціонування ринку, а досить високий рівень міжнародних резервів дає йому значні інструменти для таких дій. Тож найімовірніша тенденція формування курсу на тиждень — діапазонне коливання при епізодичних втручання регулятора для його стабілізації.

Що впливатиме на курс далі

Попит і пропозиція валюти залишаються під впливом одночасних факторів: операцій бізнесу з експортно-імпортними платежами, траншів міжнародної допомоги та реакції приватних учасників ринку на новини. Протягом 26−30 січня на міжбанку можуть виникати короткочасні як ослаблення, так і посилення, але вони повинні швидко згладжуватися.

Ринок зазвичай реагує на зовнішні новини: позитивні сигнали для інвесторів або підтверджені надходження міжнародної підтримки зазвичай спричиняють короткострокове підсилення національної валюти, тоді як ескалація геополітичного ризику чи посилення попиту населення на валюту дають зворотну реакцію.

Нещодавнє покращення кредитних сигналів і рейтингові події можуть поступово знижувати ризик для гривні, але вони не усувають потреби в оперативних інтервенціях у разі різких потрясінь.

