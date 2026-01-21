В Індії рекордно впала нацвалюта — причини Сьогодні 11:46 — Валюта

Індійська національна валюта - рупія - оновила історичний мінімум

Індійська рупія різко ослабла на тлі відтоку іноземного капіталу з фондового ринку та затримки торговельної угоди зі США.

У середу валюта подешевшала на 0,8% — до 91,6850 за долар, перевищивши попередній мінімум, зафіксований у грудні. Це вже шостий день поспіль падіння, і рупія наразі найслабша серед азійських валют.

Капітал і торгівля тиснуть на валюту

«Рупія страждає від глобальної невизначеності, зумовленої геополітикою, а також від внутрішніх чинників — зокрема ситуації з торговельною угодою зі США та відтоку капіталу», — зазначила Мадхаві Арора, головна економістка Emkay Global Financial Services.

Від початку 2026 року рупія втратила 1,8% вартості.

Причини падіння рупії

Лише цього місяця іноземні інвестори вивели з індійських акцій 2,7 млрд доларів, довівши загальний відтік за минулий рік приблизно до 19 млрд доларів. Додатковий тиск створюють штрафні тарифи США, які вдарили по експортерах, а також значний імпорт, що підтримує високий попит на долар.

Апетит до ризику знизився після заяв президента Дональда Трампа про можливе запровадження тарифів проти європейських країн, які відхилили його пропозицію щодо купівлі Гренландії. Додаткову напругу створив розпродаж японських облігацій і загальна невизначеність у політиці та торгівлі США.

Роль центробанку

За словами трейдерів, Резервний банк Індії останнім часом уникає агресивних валютних інтервенцій. Експерти зазначають, що регулятор, імовірно, толерує слабшу рупію, оскільки попит на долар формують корпорації для хеджування, а не спекулянти.

«Це підкріплює уявлення, що рупія має бути слабшою з огляду на ризики та стан платіжного балансу», — пояснив валютний стратег Дірадж Нім.

За його словами, пом’якшення контролю також може поліпшити ситуацію з внутрішньою ліквідністю.

Прогноз: важлива швидкість падіння

Голова Резервного банку Індії Санджай Мальхотра наголосив, що регулятор дотримується політики впорядкованих коливань курсу та стримування надмірної волатильності, дозволяючи ринку визначати рівень валюти.

Аналітики Commerzbank вважають, що ключовим для РБІ буде не сам рівень курсу, а темпи його ослаблення. За їхнім прогнозом, центробанк намагатиметься згладити падіння, однак до кінця року курс може сягнути 92 за долар.

