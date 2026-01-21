0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Індії рекордно впала нацвалюта — причини

Валюта
627
Індійська національна валюта - рупія - оновила історичний мінімум
Індійська національна валюта - рупія - оновила історичний мінімум
Індійська рупія різко ослабла на тлі відтоку іноземного капіталу з фондового ринку та затримки торговельної угоди зі США.
Про це повідомляє Bloomberg.
У середу валюта подешевшала на 0,8% — до 91,6850 за долар, перевищивши попередній мінімум, зафіксований у грудні. Це вже шостий день поспіль падіння, і рупія наразі найслабша серед азійських валют.

Капітал і торгівля тиснуть на валюту

«Рупія страждає від глобальної невизначеності, зумовленої геополітикою, а також від внутрішніх чинників — зокрема ситуації з торговельною угодою зі США та відтоку капіталу», — зазначила Мадхаві Арора, головна економістка Emkay Global Financial Services.
Індійська рупія сягнула нового мінімуму відносно долара
Індійська рупія сягнула нового мінімуму відносно долара, www.bloomberg.com
Від початку 2026 року рупія втратила 1,8% вартості.

Причини падіння рупії

Лише цього місяця іноземні інвестори вивели з індійських акцій 2,7 млрд доларів, довівши загальний відтік за минулий рік приблизно до 19 млрд доларів. Додатковий тиск створюють штрафні тарифи США, які вдарили по експортерах, а також значний імпорт, що підтримує високий попит на долар.
Апетит до ризику знизився після заяв президента Дональда Трампа про можливе запровадження тарифів проти європейських країн, які відхилили його пропозицію щодо купівлі Гренландії. Додаткову напругу створив розпродаж японських облігацій і загальна невизначеність у політиці та торгівлі США.

Роль центробанку

За словами трейдерів, Резервний банк Індії останнім часом уникає агресивних валютних інтервенцій. Експерти зазначають, що регулятор, імовірно, толерує слабшу рупію, оскільки попит на долар формують корпорації для хеджування, а не спекулянти.
«Це підкріплює уявлення, що рупія має бути слабшою з огляду на ризики та стан платіжного балансу», — пояснив валютний стратег Дірадж Нім.
Читайте також
За його словами, пом’якшення контролю також може поліпшити ситуацію з внутрішньою ліквідністю.

Прогноз: важлива швидкість падіння

Голова Резервного банку Індії Санджай Мальхотра наголосив, що регулятор дотримується політики впорядкованих коливань курсу та стримування надмірної волатильності, дозволяючи ринку визначати рівень валюти.
Аналітики Commerzbank вважають, що ключовим для РБІ буде не сам рівень курсу, а темпи його ослаблення. За їхнім прогнозом, центробанк намагатиметься згладити падіння, однак до кінця року курс може сягнути 92 за долар.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems