НБУ пропонує змінити правила перевезення валютних цінностей

Національний банк України пропонує оновити порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків. Відповідні зміни передбачені в проєкті постанови «Про затвердження змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні», який винесено на громадське обговорення.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Причини змін

Необхідність оновлення правил пояснюється потребою врахувати вимоги закону про розвиток фінансової інклюзії в Україні, а також забезпечити відповідність нормативної бази законодавству Європейського Союзу.

Зокрема, Національний банк пропонує поширити чинні вимоги до організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей на банки фінансової інклюзії та їхніх комерційних агентів.

Що пропонує змінити регулятор

НБУ пропонує:

визначити умови, за яких клієнти мають право проставляти простий електронний підпис на супровідних документах під час інкасації та перевезення цінностей;

уточнити форми супровідного касового ордеру до сумки з цінностями для перевезення інших цінностей;

передбачити можливості обладнання оперативного автотранспорту спеціальними піктограмами з урахуванням положень Pегламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 16 листопада 2011 року № 1214/2011;

визначити форми річної звітності для банків та юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей, за результатами їх діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

Кого стосуватимуться нові правила

Передбачається, що його норми застосовуватимуться до банків, банків фінансової інклюзії, юридичних осіб, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей.

Станом на 1 березня 2026 року на ринку інкасаторських послуг працювали 20 банків та 10 відповідних юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в ніч на 6 березня «Ощадбанк» заявив про викрадення в Угорщині своїх співробітників, а також двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей.

«Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота. „Ощадбанк“ вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України», — заявили у фінустанові.

Лідер парламентської фракції «Фідес» Мате Кочіш подав до парламенту Угорщини законопроєкт щодо коштів і цінностей українського Ощадбанку, які були вилучені 5 березня. Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке проводить Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV).

