Чи вистачить валюти для банків після подій з Угорщиною: НБУ дав відповідь Сьогодні 11:00

Чи вистачить валюти для банків

Національний банк готовий і надалі підтримувати банки в забезпеченні їх кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб українців. Частота та обсяги відповідних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк України 9−10 березня 2026 року провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банків.

Мета операцій

Підтримати за потреби готівкову валютну ліквідність банків. Рішення про їх проведення було ухвалено превентивно з огляду на можливі ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини.

Результати операцій із підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою.

9 березня 2026 року:

оголошений обсяг операцій — 100 млн дол. США та 80 млн євро;

кількість учасників — п’ять банків;

загальний обсяг заявок — чотири заявки на 53,1 млн дол. США та чотири заявки на 42 млн євро;

заявки задоволені в повному обсязі.

10 березня 2026 року:

оголошений обсяг операцій — 100 млн дол. США та 35 млн євро;

кількість учасників — один банк;

загальний обсяг заявки — 20 млн дол. США та 10 млн євро;

заявка задоволена в повному обсязі.

Як пише НБУ, такий помірний попит на операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Національним банком та банками України жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

Також Національний банк України пропонує оновити порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків.

Відповідні зміни передбачені в проєкті постанови «Про затвердження змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні», який винесено на громадське обговорення.

Eгорський міністр будівництва та транспорту Янош Лазар фактично заявив, що рейд на грошову партію до України був невипадковим. З його слів, цей крок було зроблено через блокування нафтопроводу, і що вони не повернуть українцям вилучене золото, долари та євро, доки не відновиться потік нафти.

Довідка Finance.ua:

У ніч на 6 березня «Ощадбанк» заявив про викрадення в Угорщині своїх співробітників, а також двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей.

«Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота.

«Ощадбанк» вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України", — заявили у фінустанові.

Угорське видання index. hu пише, що працівників банку підозрюють у нібито причетності до справи про відмивання грошей.

Міністр будівництва та транспорту Угорщини фактично заявив, що рейд на грошову партію до України був невипадковим.

