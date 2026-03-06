В Угорщині викрали співробітників «Ощадбанку», інкасаторські машини та цінності: що кажуть МЗС, НБУ (оновлюється) Вчора 09:34 — Фондовий ринок

«Ощадбанк» заявив про викрадення в Угорщині своїх співробітників, а також двох автомобілів інкасаторської служби та цінностей.

Про це йдеться в офіційній заяві банку.

«Сьогодні, 5 березня 2026 року, два автомобіля інкасаторської служби „Ощадбанку“, які супроводжувались 7 співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині при здійсненні регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен банк Австрія та „Ощадбанк Україна“», — йдеться в повідомленні.

Згідно з даними GPS-сигналу, незаконно затримані автомобілі «Ощадбанку» знаходяться в центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місцезнаходження автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерством закордонних справ України.

Водночас місцезнаходження співробітників «Ощадбанку» залишається невідомим.

«Перевезення коштів і цінностей здійснювалося „Ощадбанком“ в межах і на виконання міжнародної угоди з Райффайзен Банк , Австрія. Вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень і чинних європейських митних процедур. Обсяг цінностей, що знаходилися в викрадених автомобілях, становить 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота», — додали в банку.

В «Ощадбанку» додали, що перевезення коштів і цінностей здійснювалось «Ощадбанком» у межах та на виконання міжнародної угоди з «Райффазен Банк» (Австрія).

Скільки викрадено

«Ощадбанк»: «Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота.

«Ощадбанк» вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України".

Коментар МЗС

Пізніше голова Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників «Ощадбанку», і викрала гроші та цінності.

Про це він написав в мережі Х

Сибіга зазначив, що ці семеро українців є співробітниками державного «Ощадбанку», які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти й цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.

Пряма мова Сибіги: «Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет.

МЗС вже надіслали офіційну ноту з вимогою негайного звільнення наших громадян.

Коментар НБУ

Національний банк України вимагає від угорської влади негайно звільнити українських інкасаторів «Ощадбанку», яких захопили і незаконно утримують на території Угорщини.

В повідомленні НБУ йдеться: «Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу».

Також Голова НБУ Андрій Пишний повідомив: «Мій заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі. Паралельно опрацьовуємо звернення до наших партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони. Українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації. Ми вимагаємо від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку».

