Компанія-розробниця ChatGPT заробила понад $25 млрд за рік

OpenAI продовжує залучати нове фінансування
OpenAI продовжує залучати нове фінансування
Річний виторг компанії OpenAI перевищив $25 млрд станом на кінець лютого 2026 року.
Про це повідомляє видання The Information з посиланням на джерело, знайоме з фінансовими результатами розробника ChatGPT.
За інформацією ЗМІ, цей показник приблизно на 17% вищий, ніж $21,4 млрд річного виторгу, зафіксованого наприкінці 2025 року. На момент підготовки матеріалу представники OpenAI не коментували ці дані.
Автори матеріалу зазначають, що з моменту запуску ChatGPT наприкінці 2022 року компанія пройшла шлях від майже нульових доходів до десятків мільярдів доларів виторгу. Основним драйвером зростання стало активне впровадження генеративного штучного інтелекту в корпоративному секторі.

Конкуренція на ринку та розширення співпраці

OpenAI також активно розширює партнерства з великими консалтинговими компаніями. На думку аналітиків, розробник прагне пришвидшити перехід корпоративних клієнтів від тестових проєктів до повномасштабного використання ШІ-рішень.
Водночас компанія стикається зі зростаючою конкуренцією на ринку корпоративного штучного інтелекту. Серед ключових суперників називають стартап Anthropic, а також технологічного гіганта Google, який активно просуває власні ШІ-інструменти для бізнесу.
Інвестиції та можливе IPO

На тлі швидкого розвитку OpenAI продовжує залучати нове фінансування. Наприкінці лютого 2026 року компанія повідомила про залучення близько $110 млрд інвестицій за оцінки приблизно $730 млрд. У раунді взяли участь SoftBank, Nvidia та Amazon.
Отримані кошти планують спрямувати на розширення інфраструктури та збільшення обчислювальних потужностей, необхідних для подальшого масштабування ШІ-технологій. Крім того, OpenAI розглядає довгострокову можливість проведення IPO, яке потенційно може оцінити компанію приблизно в $1 трлн.
Раніше ми розповідали про те, скільки платять у OpenAI: зарплати дослідників ШІ, інженерів та інших ІТ-фахівців.
OpenAIДоходиФондовий ринок
