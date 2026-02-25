Скільки платять у OpenAI: зарплати дослідників ШІ, інженерів та інших ІТ-фахівців
Генеральний директор Сем Альтман раніше заявляв, що OpenAI планує сповільнити темпи найму, щоб уникнути масових скорочень. Попри це компанія продовжує розширювати штат.
За даними Business Insider, у період із жовтня до грудня 2025 року OpenAI найняла понад 60 іноземних співробітників. Це більше, ніж у попередньому кварталі.
Команда і компенсації
Команда OpenAI складається з випускників елітних університетів, таких як Стенфорд, Массачусетський технологічний інститут (MIT) та Університет Карнегі-Меллона, і їхня праця оплачується відповідно.
Понад 4000 співробітників компанії отримують у середньому $1,5 млн у формі компенсації акціями.
OpenAI пропонує одні з найвищих зарплат на ринку в усіх напрямках.
Зарплати дослідників штучного інтелекту
Найвищі зарплати в OpenAI отримують дослідники штучного інтелекту. Базові оклади становлять від 245 тис. до 685 тис. доларів на рік:
- Intelligence & Investigations Staff — $320,000-$382,500;
- AI Systems Engineer — $245,000-$460,000;
- Research & AI Systems — $310,000-$460,000;
- Research Engineer — $210,000-$460,000;
- Research Scientist — $245,000-$685,000.
Зарплати інженерів та спеціалістів з обробки даних
Зарплати на інженерних посадах можуть сягати близько $500 000:
- Data Science Staff — $188,885-$405,000;
- Data Science — $255,000-$490,000;
- Hardware Engineer — $250,000-$555,000;
- Security Engineer — $310,000-$325,000;
- Software Developer — $325,000;
- Software Engineer — $170,000-$490,000.
Зарплати спеціалістів із продукту, програмного менеджменту та дизайну
- Design Staff — $245,000-$310,000;
- Product Management — $210,000-$325,000;
- Program Staff — $150,000-$355,000.
Зарплати спеціалістів із продажу та операційної діяльності
Фахівці з продажу можуть розраховувати на суми від $165 000 до $290 000:
- Finance Staff — $240,000-$260,000;
- Go To Market Staff — $180,000-$290,000;
- Customer Success — $165,000-$240,000;
- Forward Deployed Engineer — $220,000;
- Support Engineer — $235,000;
- Support and Community Staff — $180,000-$235,000.
