Скільки платять у OpenAI: зарплати дослідників ШІ, інженерів та інших ІТ-фахівців Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Найвищі зарплати в OpenAI отримують дослідники штучного інтелекту

Генеральний директор Сем Альтман раніше заявляв, що OpenAI планує сповільнити темпи найму, щоб уникнути масових скорочень. Попри це компанія продовжує розширювати штат.

За даними Business Insider, у період із жовтня до грудня 2025 року OpenAI найняла понад 60 іноземних співробітників. Це більше, ніж у попередньому кварталі.

Команда і компенсації

Команда OpenAI складається з випускників елітних університетів, таких як Стенфорд, Массачусетський технологічний інститут (MIT) та Університет Карнегі-Меллона, і їхня праця оплачується відповідно.

Понад 4000 співробітників компанії отримують у середньому $1,5 млн у формі компенсації акціями.

OpenAI пропонує одні з найвищих зарплат на ринку в усіх напрямках.

Зарплати дослідників штучного інтелекту

Найвищі зарплати в OpenAI отримують дослідники штучного інтелекту. Базові оклади становлять від 245 тис. до 685 тис. доларів на рік:

Intelligence & Investigations Staff — $320,000-$382,500;

AI Systems Engineer — $245,000-$460,000;

Research & AI Systems — $310,000-$460,000;

Research Engineer — $210,000-$460,000;

Research Scientist — $245,000-$685,000.

Зарплати інженерів та спеціалістів з обробки даних

Зарплати на інженерних посадах можуть сягати близько $500 000:

Data Science Staff — $188,885-$405,000;

Data Science — $255,000-$490,000;

Hardware Engineer — $250,000-$555,000;

Security Engineer — $310,000-$325,000;

Software Developer — $325,000;

Software Engineer — $170,000-$490,000.

Зарплати спеціалістів із продукту, програмного менеджменту та дизайну

Design Staff — $245,000-$310,000;

Product Management — $210,000-$325,000;

Program Staff — $150,000-$355,000.

Зарплати спеціалістів із продажу та операційної діяльності

Фахівці з продажу можуть розраховувати на суми від $165 000 до $290 000:

Finance Staff — $240,000-$260,000;

Go To Market Staff — $180,000-$290,000;

Customer Success — $165,000-$240,000;

Forward Deployed Engineer — $220,000;

Support Engineer — $235,000;

Support and Community Staff — $180,000-$235,000.

