Бізнес без ФОП! Революційний закон готують депутати! Хто зможе заробляти 8 мільйонів без реєстрації?

Річний дохід не повинен перевищувати 8 млн грн

В Україні можуть дозволити вести бізнес без відкриття ФОП. Відповідний законопроєкт передбачає можливість стати господарем власної справи, взагалі не відвідуючи реєстраторів.

Бізнес без реєстрації підприємця

Законопроєкт передбачає можливість працювати у форматі сімейного або домашнього бізнесу без відкриття ФОП. Для цього потрібно лише подавати одну річну декларацію від домогосподарства, а річний дохід не повинен перевищувати 8 млн грн.

Новий формат стосуватиметься діяльності, яка не потребує ліцензій. Наприклад, роздрібна торгівля на ринках, перукарські та косметологічні послуги, репетиторство тощо.

Фактично йдеться про легалізацію дрібного сімейного бізнесу, який зараз часто працює неофіційно.

Основні умови роботи

Передбачається, що діяльність зможуть вести лише члени одного домогосподарства без найманих працівників. При цьому сім’я подаватиме спільну річну декларацію.

До витрат пропонують включати не лише бізнес-видатки, а й кошти на утримання членів родини у розмірі до 60% середньої зарплати за попередній рік.

Остаточні правила обліку має визначити уряд.

Також законопроєкт передбачає можливість отримання «соціального трансферту», тобто державної грошової допомоги, яку можна отримати після подання річної декларації про реальні доходи.

Які ризики бачать експерти

Попри ідею спрощення ведення бізнесу, законопроєкт уже викликав дискусії.

Серед можливих проблем:

ризик використання «сімейного бізнесу» для прихованої підприємницької діяльності чиновників;

відсутність чіткого визначення поняття «домогосподарство»;

неврегульовані питання відповідальності за перевищення ліміту доходів;

відсутність чітких правил контролю.

На думку експертів, ці питання потребують доопрацювання перед ухваленням закону.

