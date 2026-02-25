Яка різниця в пенсії у чоловіків та жінок в ЄС Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Пенсии в ЕС

За даними Євростату, в 2024 році середня пенсія для жінок віком 65 років і старше в ЄС була на 24,5% нижчою, ніж для чоловіків.

Найбільші розриви

Були зафіксовані на Мальті (40,3%), у Нідерландах (36,3%) та Австрії (35,6%).

Найменший розрив був в Естонії (5,6%), далі йдуть Словаччина (8,4%) та Угорщина (9,6%).

Окрім розрахунків на основі середніх пенсій, Євростат також публікує гендерний розрив, використовуючи медіанні значення пенсій, що є середнім значенням, що відділяє вищу половину пенсій від нижчої половини. На відміну від середнього значення, медіана менш чутлива до невеликої кількості надзвичайно високих або низьких значень пенсій.

Медіанна пенсія для жінок у ЄС була на 24,9% нижчою, ніж для чоловіків.

Найбільші розбіжності в медіанних пенсіях були зафіксовані в Люксембурзі (43,3%), Іспанії (41,1%) та Нідерландах (39,6%).

Найменші розбіжності були відзначені в Естонії (-0,3%), Угорщині (0,4%) та Данії (2,7%).

При порівнянні результатів у середньому та медіанному вираженні найбільші відмінності були зафіксовані в Данії, де розрив у середніх пенсіях був на 12,9 процентних пунктів (п.п.) більшим, ніж у медіанних пенсіях, далі йдуть Бельгія (11,0 п.п.) та Угорщина (9,2 п.п.).

У деяких країнах спостерігалася протилежна ситуація: розрив у медіанних пенсіях був більшим, ніж у середніх пенсіях. Розриви в медіанних пенсіях були значно більшими, ніж у середніх пенсіях, в Іспанії (-11,9 в.п.), Люксембурзі (-10,6 в.п.) та Португалії (-6,5 в.п.).

Принагідно нагадаємо, що більшості пенсіонерів виплати проіндексують на 12,1%. Показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року. Перерахунок відбудеться автоматично, тож звертатися до ПФУ не потрібно.

Раніше у статті Finance.ua порівняв пенсійні системи ЄС з українською. Так, вік виходу на пенсію в Європі — переважно 67 років, що суттєво вище, ніж в Україні. Разом із цим пенсійний вік жителів ЄС залежить не від статі, а від професії та страхового стажу.

Пенсійний вік в європейських країнах (на 2024) Країна Чоловіки Жінки Велика Британія 66 66 Данія 67 67 Люксембург 65 65 Нідерланди 67 67 Німеччина 67 67 Україна 60 60

Але не все так однозначно з пенсійним віком «60» для українців: до уваги треба брати й трудовий стаж. Так, в Україні право на пенсію за віком у 2024 р. мають особи, яким виповнилося:

60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 років — за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років — за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Тож, чим менше працюєш — тим довше працюєш. 2028 року потрібно буде мати 35 років стажу, щоб піти на пенсію в 60.

