Рада ухвалила законопроєкт про виплати постраждалим працівникам критичної інфраструктури

Енергетики та інші працівники критичної інфраструктури отримають одноразові виплати
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким встановлюються виплати працівникам критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України, а також членів їхніх сімей.
Про це свідчить картка законопроєкту № 1430.
«Закон № 14303 виправляє прогалини у діючому законі № 2980 та відновлює гідну підтримку постраждалим на робочому місці працівникам критичної інфраструктури», — зазначив ініціатор документу нардеп Павло Фролов.

Кого це стосується

Йдеться про пожежників, енергетиків, залізничників, лікарів, комунальників, звʼязківців та інших фахівців, які отримали поранення або загинули під час виконання професійних обов’язків.
Що змінюється

  • Розширюється коло осіб та об’єктів, на які поширюється захист.
  • Прибирається прив’язка до юридичної адреси оператора критичної інфраструктури.
  • Посилюється підтримка родин загиблих — до отримувачів виплат додано дітей, які навчаються (до досягнення 23 років).
  • Надається можливість доотримати допомогу навіть тим, хто вже мав інші виплати після травня 2023 року.
  • Продовжуються строки звернення за допомогою — протягом воєнного стану та 3 років після його завершення.
  • Переглядаються виплати у разі «підвищення» групи інвалідності.

Суми виплат

Ось які виплати діють на сьогодні:
  • 1 млн грн — у разі загибелі;
  • 800, 500 та 200 тис. грн — у випадку поранення, яке призвело до інвалідністі відповідно I, ІІ або ІІІ групи.
Як зазначив Фролов, закон відновлює повагу та встановлює справедливість для тих людей, які щодня ризикують життям під обстрілами, забезпечуючи функціонування країни.
Раніше ми повідомляли, що Кабмін запровадив щомісячні доплати для енергетиків. Крім того, запровадено щорічну Премію для працівників енергетичної галуз — до 50 відзнак щороку в розмірі 200 тис. грн кожна.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВиплатиГроші
