Кабмін запроваджує щомісячні доплати для енергетиків

Кабінет Міністрів запроваджує щомісячні доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Йдеться про фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу.

«Наші енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі. Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло. Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя по всій державі», — наголосила Свириденко.

Вона доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів внести на розгляд Кабміну відповідне рішення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні вже введено в експлуатацію понад 570 МВт нових децентралізованих потужностей у комунальному секторі. У 2026 році планують ввести ще понад 500 МВт.

В Україну залучили майже 600 когенераційних установок, близько 400 блочно-модульних котелень та 28 газотурбінних установок. Більша частина цього обладнання вже змонтована або перебуває на фінальній стадії запуску.

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Україна «на межі гуманітарної енергетичної кризи». За його словами, путін не прагне до перемир’я в четверту зиму війни, а навпаки, віддав наказ про найсерйозніші атаки на цивільну інфраструктуру України. Тому Мерц звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах.

