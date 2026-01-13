0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін запроваджує щомісячні доплати для енергетиків

Особисті фінанси
55
Кабмін запроваджує щомісячні доплати для енергетиків
Кабмін запроваджує щомісячні доплати для енергетиків
Кабінет Міністрів запроваджує щомісячні доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах енергетичних компаній.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Йдеться про фахівців, які безпосередньо в мороз виїжджають на місце прильотів, відновлюють постачання тепла, електроенергії, води і газу.
Читайте також
«Наші енергетики працюють у надзвичайно складних умовах під обстрілами, під час сильних морозів, вдень і вночі. Саме завдяки їхній роботі життя держави триває навіть після наймасованіших ворожих обстрілів, а в домівки українців знову повертаються світло і тепло. Це робота на межі людських можливостей і часто з ризиком для життя по всій державі», — наголосила Свириденко.
Вона доручила Міністерству енергетики спільно з Міністерством фінансів внести на розгляд Кабміну відповідне рішення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Україні вже введено в експлуатацію понад 570 МВт нових децентралізованих потужностей у комунальному секторі. У 2026 році планують ввести ще понад 500 МВт.
Читайте також
В Україну залучили майже 600 когенераційних установок, близько 400 блочно-модульних котелень та 28 газотурбінних установок. Більша частина цього обладнання вже змонтована або перебуває на фінальній стадії запуску.
За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Україна «на межі гуманітарної енергетичної кризи». За його словами, путін не прагне до перемир’я в четверту зиму війни, а навпаки, віддав наказ про найсерйозніші атаки на цивільну інфраструктуру України. Тому Мерц звинувачує російське керівництво у воєнних злочинах.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінЕнергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems