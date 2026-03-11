Поверненим із депортації та ТОТ виплачують 50 тис. грн — деталі Сьогодні 12:22 — Особисті фінанси

Молодь та діти можуть отримати 50 тис. грн за повернення з ТОТ чи депортації

В Україні діє програма підтримки дітей та молоді, які повернулися з депортації, примусового переміщення або тимчасово окупованих територій. Однією з її складових є підйомна допомога у розмірі 50 тис. грн, яку надають після повернення на підконтрольну уряду територію.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Тетяна Кірієнко під час засідання експертної ради при Представнику Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України.

Що треба знати про допомогу

За словами Тетяни Кірієнко, програми підтримки для дітей і молоді з тимчасово окупованих територій мають бути частиною комплексної державної політики реінтеграції.

Йдеться не лише про доступ до освіти, а про створення повної системи підтримки для тих, хто повертається до України. Такий підхід передбачає:

соціальний супровід;

допомогу у продовженні навчання;

вирішення житлових питань;

підтримку під час адаптації після повернення.

Особлива увага приділяється молоді віком 18−23 роки, яка перебуває на етапі переходу від статусу дитини до дорослого життя і потребує системної підтримки.

Як працює програма виплат

За даними Мінсоцполітики, підйомну допомогу у розмірі 50 тис. грн для дітей, які повернулися після депортації, запровадили у червні 2025 року.

З жовтня 2025 року програму розширили — виплати почали надавати також молоді віком 18−23 роки.

Як отримати паспорт після виїзду з ТОТ

У міністерстві зазначають, що така фінансова підтримка є лише першим етапом допомоги. Надалі держава планує забезпечити комплекс заходів, які допоможуть молодим людям продовжити навчання та адаптуватися після повернення.

Координація держави та громадського сектору

У Мінсоцполітики наголошують, що ефективна підтримка молоді з тимчасово окупованих територій потребує спільної роботи державних органів, громадських організацій та місцевої влади.

Саме така координація має забезпечити молодим людям безперешкодний доступ до освіти, соціальної допомоги та інших механізмів підтримки після повернення в Україну.

одноразові безвідсоткові кредити на облаштування нового житла.

