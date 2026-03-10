0 800 307 555
Українців попередили про покарання за торгівлю весняними букетами

Особисті фінанси
99
Весняний букет може обернутися штрафом
Весняний букет може обернутися штрафом
Із приходом тепла на вулицях традиційно з’являються продавці весняних квітів. Проте цього року контроль за торгівлею первоцвітами значно посилили. Правоохоронці разом з екоінспекцією проводять рейди у метро, підземних переходах і на ринках, щоб припинити продаж рідкісних рослин, занесених до Червоної книги.
Про це попереджали у КМДА.

Чому підсніжники та інші первоцвіти не можна зривати

Багато ранньоквітучих рослин, зокрема білоцвіт весняний, проліски та сон-трава, перебувають під державною охороною. Масове збирання цих квітів для продажу не дає їм можливості сформувати насіння, через що популяції можуть поступово зникати.
Директор Департаменту захисту довкілля Павло Іванов зазначив, що через війну природні екосистеми України й так зазнають значного навантаження. Тому дбайливе ставлення до біорізноманіття є важливим для збереження рідкісних рослин. За його словами, кожен куплений букет фактично підтримує знищення первоцвітів у природі.

Які штрафи загрожують за продаж квітів

У межах щорічної операції «Первоцвіт» мобільні групи правоохоронців фіксують випадки незаконної торгівлі рідкісними рослинами.
За продаж підсніжників та інших первоцвітів передбачено адміністративний штраф від 1700 до 3655 гривень.
Крім цього, у порушників конфіскують увесь товар без можливості повернення. Також можуть нарахувати додаткові збитки за кожну зірвану рослину, що значно збільшує суму покарання.

Як не порушити закон

У міській владі закликають не купувати лісові первоцвіти і не підтримувати таким чином незаконну торгівлю.
Замість цього радять обирати квіти, вирощені у спеціалізованих господарствах, які продаються в магазинах із відповідними документами.
Якщо ж у метро, підземних переходах або на зупинках громадського транспорту помітили продаж первоцвітів, громадян просять повідомляти про це поліцію. Це допоможе швидше реагувати на порушення та зберегти рідкісні рослини.
