У ТЦК нагадали, хто з військових зобов’язаний декларувати доходи

В Україні триває черговий етап подання електронних декларацій за 2025 рік. Подати декларації необхідно до 1 квітня. Водночас для більшості військовослужбовців Збройних сил України на період воєнного стану передбачено відтермінування щодо декларування.

Про це нагадує Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Хто з військових має подавати декларації

Попри загальне відтермінування, законодавство визначає окремі категорії військовослужбовців, які зобов’язані подавати електронні декларації навіть під час воєнного стану.

До таких категорій належать:

міністри та їхні заступники;

військовослужбовці апарату Міністерства оборони України, зокрема відряджені;

члени військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій, у тому числі відряджені;

військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);

особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт і послуг оборонного призначення або здійснюють контроль їх якості.

Хто звільнений від декларування під час воєнного стану

Закон також передбачає перелік категорій, які на період дії воєнного стану звільняються від обов’язку подавати декларації.

Йдеться, зокрема, про:

військових посадових осіб, які проходять військову службу за контрактом у складі рядового, сержантського та молодшого офіцерського складу;

мобілізованих військовослужбовців, резервістів та призваних осіб офіцерського складу;

працівників соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що станом на початок березня громадяни України подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованих доходів, отриманих у 2025 році, становить 32,4 млрд грн. Деклараційна кампанія триває до 1 травня. За результатами декларування громадяни визначили до сплати 716 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це майже на 200 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи, що перевищують 1 млн грн. Загалом ця категорія платників податків відобразила у деклараціях 14,6 млрд грн доходів.

Також ми писали , що Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців — єдиного цифрового джерела даних про військових Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Реєстр має стати основою для створення електронного військово-облікового документа, автоматизації обліку та швидшого доступу до соціальних гарантій і державних сервісів, зокрема через застосунок «Армія+».

