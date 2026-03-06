0 800 307 555
Кабмін затвердив реєстр військовослужбовців: що зміниться для військових

Реєстр військовослужбовців стане основою електронного військового документа
Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців — єдиного цифрового джерела даних про військових Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Реєстр має стати основою для створення електронного військово-облікового документа, автоматизації обліку та швидшого доступу до соціальних гарантій і державних сервісів, зокрема через застосунок «Армія+».

Що зміниться для військовослужбовців, ЗСУ та держави

Після запуску реєстру військовослужбовці та члени їхніх сімей отримають низку змін у доступі до державних послуг.
Зокрема передбачається:
  • скорочення паперових процедур та повторного подання однакових документів і персональних даних;
  • швидший і простіший доступ до соціальних гарантій та цифрових сервісів, насамперед через «Армія+»;
  • підвищений рівень захисту персональних даних.
Створення реєстру має забезпечити формування єдиного, повного та верифікованого джерела інформації про військовослужбовців.
Очікується, що це дозволить:
  • ухвалювати управлінські рішення на основі актуальних даних;
  • підвищити ефективність роботи уповноважених осіб завдяки автоматизації облікових процесів.
Що це означає для держави:
  • узгодженість державних інформаційних систем;
  • більше прозорості й точності в даних;
  • ефективніше використання державних ресурсів.
Порядок чітко визначає правила формування, оновлення, зберігання та захисту даних, а також умови доступу до них. Передбачена електронна взаємодія з іншими державними реєстрами, щоб забезпечити точність, актуальність та автоматизацію отримання даних — зокрема з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану та Державним реєстром фізичних осіб — платників податків.
За матеріалами:
Finance.ua
