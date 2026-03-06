Кабмін затвердив реєстр військовослужбовців: що зміниться для військових Вчора 20:29

Реєстр військовослужбовців стане основою електронного військового документа

Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців — єдиного цифрового джерела даних про військових Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Реєстр має стати основою для створення електронного військово-облікового документа, автоматизації обліку та швидшого доступу до соціальних гарантій і державних сервісів, зокрема через застосунок «Армія+».

Що зміниться для військовослужбовців, ЗСУ та держави

Після запуску реєстру військовослужбовці та члени їхніх сімей отримають низку змін у доступі до державних послуг.

Зокрема передбачається:

скорочення паперових процедур та повторного подання однакових документів і персональних даних;

швидший і простіший доступ до соціальних гарантій та цифрових сервісів, насамперед через «Армія+»;

підвищений рівень захисту персональних даних.

Створення реєстру має забезпечити формування єдиного, повного та верифікованого джерела інформації про військовослужбовців.

Очікується, що це дозволить:

ухвалювати управлінські рішення на основі актуальних даних;

підвищити ефективність роботи уповноважених осіб завдяки автоматизації облікових процесів.

Що це означає для держави:

узгодженість державних інформаційних систем;

більше прозорості й точності в даних;

ефективніше використання державних ресурсів.

Порядок чітко визначає правила формування, оновлення, зберігання та захисту даних, а також умови доступу до них. Передбачена електронна взаємодія з іншими державними реєстрами, щоб забезпечити точність, актуальність та автоматизацію отримання даних — зокрема з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану та Державним реєстром фізичних осіб — платників податків.

