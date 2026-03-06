Китай поставив найнижчу ціль зростання ВВП за останні 35 років
У Китаї прогнозується зростання ВВП на 4,5−5%, що є найнижчим показником з 1991 року.
Про це пише Fortune.
Під час засідання Національного народного конгресу Китаю, прем’єр-міністр Лі Цян оголосив про ціль зростання ВВП на 2026 рік, що становить 4,5−5%. Останні роки Китай стабільно досягав цілі у 5%.
Експерти зазначають, що зменшення цілі зростання пов’язано зі зміною фокусу китайського уряду, який тепер передбачає якість замість кількості.
«Цілі щодо ВВП в останні роки стали менш важливими, ніж раніше, оскільки головний і найважливіший політичний пріоритет змістився з сприяння економічному розвитку на так званий „високоякісний розвиток“», — сказав Сін Сун, викладач китайського та східноазіатського бізнесу в Кінгз-коледжі Лондона.
Уряд КНР хоче як пожвавити економіку шляхом стимулювання внутрішніх витрат (зростання ВВП), так і сприяти амбіції Сі Цзіньпіна перетворити Китай на провідну силу в галузі ШІ, робототехніки та передової електроніки.
