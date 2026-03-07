0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BYD випустив електромобіль із рекордним запасом ходу (фото)

Технології&Авто
44
BYD Denza Z9 отримав велику батарею
BYD Denza Z9 отримав велику батарею, Фото: BYD Auto
Новий BYD Denza Z9 2026 став електромобілем із найбільшим у світі запасом ходу. Він здатен подолати понад 1000 км без підзарядки. Електрокар пройшов модернізацію і отримав нові силові установки, а його запас ходу зріс до рекордного показника.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Топовий Denza Z9 оснастили великою батареєю на 122,5 кВт∙год. Запас ходу зріс до 1036 км із заднім приводом та 1002 км — із повним. Це новий світовий рекорд, який на 76 км перевищує попереднє досягнення електрокара Lucid Air.
Запас ходу електрокара сягнув 1036 км
Запас ходу електрокара сягнув 1036 км, Фото: BYD Auto
Із меншою батареєю ємністю 102,3 кВт∙год запас ходу BYD Denza Z9 становить 860 км із заднім приводом та 820 км — із повним. Усі заміри проводилися за циклом CLTC.
Віддача силових установок також зросла. Новий BYD Denza Z9 у задньопривідному виконанні має 496-сильний мотор і здатен розвинути 240 км/год. Повнопривідна версія тепер 1140-сильна, а її максимальна швидкість становить 270 км/год.
У салоні встановили нове кермо
У салоні встановили нове кермо, Фото: BYD Auto
Плагін-гібрид Denza Z9 також вдосконалили. 2,0-літрова турбочетвірка та три електромотори сумарно розвивають 858 к. с. та дозволяють розганятися до 230 км/год. Ємність батареї зросла до 63,8 кВт∙год, що дозволяє проїхати 400 км на електротязі — це також є світовим рекордом.
Зовні електромобіль BYD Denza Z9 2026 не зазнав змін, а єдиною новацією у салоні є триспицеве кермо. Базову комплектацію поповнила система напівавтономного руху.
За матеріалами:
Фокус
АвтоBYDЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems