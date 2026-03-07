Subaru випускає новий кросовер Trailseeker
Новий кросовер Subaru Trailseeker 2026 року — практичний електромобіль, який вже вирушив у продаж. Автомобіль здивував експертів своїми можливостями відразу після виходу на ринок.
Подробиці про новий Subaru Trailseeker розповідає Carscoops.
Фахівці перевірили розгін моделі, яка позиціонується як практична. Дивно, але електрокар проявив себе як спортивна машина — з розгоном до 100 км/год близько 4 секунд.
В Європі автомобіль отримає ім’я Subaru E-Outback. Ціна — від 39 995 доларів.
Електрокар Subaru Trailseeker 2026 модельного року отримав передню частину кузова від Solterra, проте задня частина довша. Це дало змогу облаштувати більше простору для задніх пасажирів і запропонувати практичний багажник.
Потужність силової установки Subaru Trailseeker становить 375 к.с. Запас ходу перевищує 400 км.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 найненадійніших автомобілів 2026 року
BYD випустив електромобіль із рекордним запасом ходу (фото)
Інвестиції в агентний ШІ зростають, але окупності досягають лише чверть компаній
ТОП-10 нових легковиків лютого: у рейтингу лише кросовери (інфографіка)
Гуманоїдні роботи почали працювати на автомобільних заводах Xiaomi
Subaru випускає новий кросовер Trailseeker