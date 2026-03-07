Subaru випускає новий кросовер Trailseeker Сьогодні 05:16 — Технології&Авто

Модель Trailseeker вже вирушила у продаж, Фото: Subaru

Новий кросовер Subaru Trailseeker 2026 року — практичний електромобіль, який вже вирушив у продаж. Автомобіль здивував експертів своїми можливостями відразу після виходу на ринок.

Подробиці про новий Subaru Trailseeker розповідає Carscoops.

Фахівці перевірили розгін моделі, яка позиціонується як практична. Дивно, але електрокар проявив себе як спортивна машина — з розгоном до 100 км/год близько 4 секунд.

В Європі автомобіль отримає ім’я Subaru E-Outback. Ціна — від 39 995 доларів.

Нова Subaru Trailseeker вже повністю розсекречена, Фото: Subaru

Електрокар Subaru Trailseeker 2026 модельного року отримав передню частину кузова від Solterra, проте задня частина довша. Це дало змогу облаштувати більше простору для задніх пасажирів і запропонувати практичний багажник.

Потужність силової установки Subaru Trailseeker становить 375 к.с. Запас ходу перевищує 400 км.

