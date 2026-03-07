0 800 307 555
Subaru випускає новий кросовер Trailseeker

Технології&Авто
3187
Модель Trailseeker вже вирушила у продаж
Модель Trailseeker вже вирушила у продаж, Фото: Subaru
Новий кросовер Subaru Trailseeker 2026 року — практичний електромобіль, який вже вирушив у продаж. Автомобіль здивував експертів своїми можливостями відразу після виходу на ринок.
Подробиці про новий Subaru Trailseeker розповідає Carscoops.
Фахівці перевірили розгін моделі, яка позиціонується як практична. Дивно, але електрокар проявив себе як спортивна машина — з розгоном до 100 км/год близько 4 секунд.
В Європі автомобіль отримає ім’я Subaru E-Outback. Ціна — від 39 995 доларів.
Нова Subaru Trailseeker вже повністю розсекречена
Нова Subaru Trailseeker вже повністю розсекречена, Фото: Subaru
Електрокар Subaru Trailseeker 2026 модельного року отримав передню частину кузова від Solterra, проте задня частина довша. Це дало змогу облаштувати більше простору для задніх пасажирів і запропонувати практичний багажник.
Потужність силової установки Subaru Trailseeker становить 375 к.с. Запас ходу перевищує 400 км.
За матеріалами:
Обозреватель
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
