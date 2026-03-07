Гуманоїдні роботи почали працювати на автомобільних заводах Xiaomi Сьогодні 06:15 — Технології&Авто

Xiaomi запускає гуманоїдів на заводи – роботи вже збирають авто

Xiaomi вже почала тестування гуманоїдних роботів власної розробки на виробництві автомобілів. Протягом п’яти наступних років компанія планує впровадити їх у великій кількості на своїх заводах.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Засновник та головний виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь опублікував статтю, у якій розповів, що роботи протягом трьох годин повністю автономно виконували складні завдання, як-от затягування гайок з 90,2% успіхом.

Серед головних проблем є точне вирівнювання за допомогою фіксувальних штифтів, усунення відмінностей у внутрішній структурі гайок та протидія магнітним силам, які могли вплинути на стабільність затиску.

Цзюнь пізніше написав, що це «знаменує собою перший крок до стабільного застосування гуманоїдів Xiaomi в галузі інтелектуального виробництва».

Серед інших завдань, які виконували гуманоїди, були зняття захисних плівок, установка емблем авто, підбирання та розміщення саморізних гайок та переміщення ящиків з матеріалами.

Xiaomi також відзначає, що роботи використовують моделі TacRefineNet, що покладаються на тактильне сприйняття без зору чи 3D-моделей об’єктів, а також на великі моделі зору-мови-дії.

Компанія не розкрила очікувану кількість роботів, які будуть розгорнуті, вартість однієї одиниці або терміни досягнення п’ятирічної мети.

