Гуманоїдні роботи почали працювати на автомобільних заводах Xiaomi
Xiaomi вже почала тестування гуманоїдних роботів власної розробки на виробництві автомобілів. Протягом п’яти наступних років компанія планує впровадити їх у великій кількості на своїх заводах.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Засновник та головний виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь опублікував статтю, у якій розповів, що роботи протягом трьох годин повністю автономно виконували складні завдання, як-от затягування гайок з 90,2% успіхом.
Серед головних проблем є точне вирівнювання за допомогою фіксувальних штифтів, усунення відмінностей у внутрішній структурі гайок та протидія магнітним силам, які могли вплинути на стабільність затиску.
Цзюнь пізніше написав, що це «знаменує собою перший крок до стабільного застосування гуманоїдів Xiaomi в галузі інтелектуального виробництва».
Серед інших завдань, які виконували гуманоїди, були зняття захисних плівок, установка емблем авто, підбирання та розміщення саморізних гайок та переміщення ящиків з матеріалами.
Xiaomi також відзначає, що роботи використовують моделі TacRefineNet, що покладаються на тактильне сприйняття без зору чи 3D-моделей об’єктів, а також на великі моделі зору-мови-дії.
Компанія не розкрила очікувану кількість роботів, які будуть розгорнуті, вартість однієї одиниці або терміни досягнення п’ятирічної мети.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 найненадійніших автомобілів 2026 року
Компанія Ford оголосила про відкликання понад 4 млн пікапів
Інвестиції в агентний ШІ зростають, але окупності досягають лише чверть компаній
ТОП-10 нових легковиків лютого: у рейтингу лише кросовери (інфографіка)
Гуманоїдні роботи почали працювати на автомобільних заводах Xiaomi
Subaru випускає новий кросовер Trailseeker