Tesla планує почати продаж роботів Optimus наприкінці 2026 року Вчора 22:01

Гуманоїдний робот Optimus виконує завдання

Tesla планує почати продаж гуманоїдних роботів Optimus вже наприкінці наступного року.

Про це Ілон Маск повідомив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Плани Tesla щодо Optimus

За словами бізнесмена, роботи зможуть виконувати широкий спектр завдань, наближених до людських, і стануть доступними для публіки після того, як компанія буде впевнена у їхній надійності, безпеці та функціональності.

Втім, Маск традиційно залишив собі простір для маневру, зазначивши, що реліз відбудеться лише за умови досягнення «дуже високих стандартів».

Раніше він уже неодноразово переносив строки запуску Optimus, а також заявляв, що комерційне використання роботів можливе вже у 2026 році.

Використання роботів і критика проєкту

Маск стверджує, що Optimus уже виконує прості завдання на заводах Tesla, однак публічних підтверджень цьому немає. Ба більше, у минулому з’являлися повідомлення, що деякі демонстрації можливостей роботів були інсценовані, а самими машинами керували люди дистанційно. Через це проєкт Optimus часто критикують за невідповідність гучних обіцянок реальному прогресу.

Попри скепсис, інвестори відреагували на заяву позитивно — акції Tesla зросли більш ніж на 3%. Водночас ситуацію ускладнює те, що керівник напряму Optimus Мілан Ковач нещодавно залишив компанію.

Інші проєкти Tesla

Окрім роботів, Маск також згадав про безпілотне таксі Cybercab, яке, за його словами, має піти у виробництво вже у квітні. Tesla планує вийти на обсяг до двох мільйонів таких авто на рік, хоча експерти сумніваються у реалістичності цих планів, зважаючи на радикальний формат автомобіля без керма та лише з двома посадковими місцями.

