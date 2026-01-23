0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla планує почати продаж роботів Optimus наприкінці 2026 року

Технології&Авто
98
Гуманоїдний робот Optimus виконує завдання
Гуманоїдний робот Optimus виконує завдання
Tesla планує почати продаж гуманоїдних роботів Optimus вже наприкінці наступного року.
Про це Ілон Маск повідомив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Плани Tesla щодо Optimus

За словами бізнесмена, роботи зможуть виконувати широкий спектр завдань, наближених до людських, і стануть доступними для публіки після того, як компанія буде впевнена у їхній надійності, безпеці та функціональності.
Втім, Маск традиційно залишив собі простір для маневру, зазначивши, що реліз відбудеться лише за умови досягнення «дуже високих стандартів».
Раніше він уже неодноразово переносив строки запуску Optimus, а також заявляв, що комерційне використання роботів можливе вже у 2026 році.

Використання роботів і критика проєкту

Маск стверджує, що Optimus уже виконує прості завдання на заводах Tesla, однак публічних підтверджень цьому немає. Ба більше, у минулому з’являлися повідомлення, що деякі демонстрації можливостей роботів були інсценовані, а самими машинами керували люди дистанційно. Через це проєкт Optimus часто критикують за невідповідність гучних обіцянок реальному прогресу.
Попри скепсис, інвестори відреагували на заяву позитивно — акції Tesla зросли більш ніж на 3%. Водночас ситуацію ускладнює те, що керівник напряму Optimus Мілан Ковач нещодавно залишив компанію.

Інші проєкти Tesla

Окрім роботів, Маск також згадав про безпілотне таксі Cybercab, яке, за його словами, має піти у виробництво вже у квітні. Tesla планує вийти на обсяг до двох мільйонів таких авто на рік, хоча експерти сумніваються у реалістичності цих планів, зважаючи на радикальний формат автомобіля без керма та лише з двома посадковими місцями.
За матеріалами:
mezha.media
Tesla
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems