Найпопулярніші гібриди лютого в Україні

Улютому автопарк України поповнили понад 2,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Це на 21% більше, ніж торік. Частка нових авто в цій кількості становила 53% проти 63% у лютому минулого року.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається ToyotaA Rav-4 (368 од.)

Другий результат у Nissan X-Trail (67 од.)

Третій за популярністю — Nissan Qashqai (60 од.)

Нагадаємо, в лютому 2026 року внутрішній ринок вживаних легкових автомобілів продемонстрував очікуване зниження активності після аномального зростання в попередні періоди.

Протягом місяця було зафіксовано 56 551 угоду купівлі-продажу, що свідчить про помітну негативну динаміку. Порівняно із січнем обсяг перепродажів зменшився на 31,9%, а відносно лютого 2025 року падіння становило 36,9%.

