Найпопулярніші гібриди лютого в Україні
Улютому автопарк України поповнили понад 2,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Це на 21% більше, ніж торік. Частка нових авто в цій кількості становила 53% проти 63% у лютому минулого року.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається ToyotaA Rav-4 (368 од.)
Другий результат у Nissan X-Trail (67 од.)
Третій за популярністю — Nissan Qashqai (60 од.)
Нагадаємо, в лютому 2026 року внутрішній ринок вживаних легкових автомобілів продемонстрував очікуване зниження активності після аномального зростання в попередні періоди.
Протягом місяця було зафіксовано 56 551 угоду купівлі-продажу, що свідчить про помітну негативну динаміку. Порівняно із січнем обсяг перепродажів зменшився на 31,9%, а відносно лютого 2025 року падіння становило 36,9%.
