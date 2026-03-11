Audi випустила великий седан за ціною Camry (фото) Сьогодні 06:36 — Технології&Авто

Audi представила A6L 2006 року

Седан Audi A6 2026 отримав нову подовжену модифікацію A6L. Така версія виявилася не лише більшою за стандартну модель, а й значно доступнішою за ціною.

Прем’єра автомобіля відбулася в Китаї, де седан випускають на спільному підприємстві FAW-Audi. Про це повідомляє CarNewsChina.

Скільки коштує новий седан

У Китаї стартова ціна Audi A6L становить 323 000 юанів (близько 46 740 доларів). Це приблизно рівень добре оснащеної Toyota Camry.

При цьому подовжена версія седана виявилася помітно дешевшою за стандартний Audi A6 2026, який продається на європейському ринку.

Більший кузов і просторіший салон

Зовні Audi A6L зберіг дизайн базової моделі з плавними лініями кузова. Водночас автомобіль став довшим на 210 мм. Інженери збільшили не лише задні двері, а й багажник.

Габарити Audi A6L 2026:

довжина — 5142 мм;

ширина — 1887 мм;

висота — 1464 мм;

колісна база — 3066 мм.

Завдяки збільшеним розмірам салон став просторішим. При цьому компонування інтер’єру залишилося таким самим — на передній панелі встановлено три екрани.

Двигуни та характеристики

Новий седан пропонують із кількома варіантами силових установок. У гамі є бензинові турбомотори об’ємом 2,0 л потужністю 204 та 272 к. с.

Також доступні дві гібридні модифікації:

2,0-літрова установка на 296 к. с.;

3,0-літрова система потужністю 390 к. с.

Розгін до 100 км/год залежно від версії займає від 4,6 до 8 секунд.

Усі версії оснащені 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач із двома зчепленнями. Привід може бути переднім або повним, а за доплату доступна пневматична підвіска.

