0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Audi випустила великий седан за ціною Camry (фото)

Технології&Авто
182
Audi представила A6L 2006 року
Audi представила A6L 2006 року
Седан Audi A6 2026 отримав нову подовжену модифікацію A6L. Така версія виявилася не лише більшою за стандартну модель, а й значно доступнішою за ціною.
Прем’єра автомобіля відбулася в Китаї, де седан випускають на спільному підприємстві FAW-Audi. Про це повідомляє CarNewsChina.

Скільки коштує новий седан

У Китаї стартова ціна Audi A6L становить 323 000 юанів (близько 46 740 доларів). Це приблизно рівень добре оснащеної Toyota Camry.
При цьому подовжена версія седана виявилася помітно дешевшою за стандартний Audi A6 2026, який продається на європейському ринку.

Більший кузов і просторіший салон

Зовні Audi A6L зберіг дизайн базової моделі з плавними лініями кузова. Водночас автомобіль став довшим на 210 мм. Інженери збільшили не лише задні двері, а й багажник.
Audi випустила великий седан за ціною Camry (фото)
Габарити Audi A6L 2026:
  • довжина — 5142 мм;
  • ширина — 1887 мм;
  • висота — 1464 мм;
  • колісна база — 3066 мм.
Читайте також
Завдяки збільшеним розмірам салон став просторішим. При цьому компонування інтер’єру залишилося таким самим — на передній панелі встановлено три екрани.

Двигуни та характеристики

Новий седан пропонують із кількома варіантами силових установок. У гамі є бензинові турбомотори об’ємом 2,0 л потужністю 204 та 272 к. с.
Audi випустила великий седан за ціною Camry (фото)
Також доступні дві гібридні модифікації:
  • 2,0-літрова установка на 296 к. с.;
  • 3,0-літрова система потужністю 390 к. с.
Читайте також
Розгін до 100 км/год залежно від версії займає від 4,6 до 8 секунд.
Audi випустила великий седан за ціною Camry (фото)
Усі версії оснащені 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач із двома зчепленнями. Привід може бути переднім або повним, а за доплату доступна пневматична підвіска.
За матеріалами:
Фокус
АвтоЛегкові автомобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems