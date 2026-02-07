Hyundai випустила яскравого конкурента Audi S6 (фото) Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Genesis G80 Magma — заряджений 525-сильний варіант седана

Hyundai розширює спортивну лінійку Genesis Magma. Новим її представником став заряджений седан Е-класу G80 потужністю 525 сил. Новий Genesis G80 Magma презентували в ОАЕ і він став другою моделлю в зарядженому сімействі після електрокросовера GV60 Magma. Його випустять лімітованою серією із усього 20 авто.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Седан Genesis G80 Magma кине виклик Audi S6 та BMW 550e. Він зберіг 3,5-літровий V6 твін-турбо, проте його потужність збільшили з 375 до 525 сил. Стандартними є 8-ступінчастий автомат та повний привід.

Авто отримало обвіс, спойлер і 21-дюймові диски

Крім того, автомобіль має спортивну підвіску, гостріше кермове управління та ефективніші гальма від Brembo. У моторному відсіку з’явилися розпірки.

Салон оздобили алькантарою

Відрізнити новий Genesis G80 Magma можна за агресивнішими бамперами, обвісом, дифузором та загостреним заднім спойлером. Крім того, встановлені 21-дюймові литі диски з низькопрофільною гумою, а на капоті з’явився повітрозабірник.

Салон Genesis G80 Magma оздобили алькантарою. Седан отримав спортивне кермо та сидіння Recaro з контрастною помаранчевою прострочкою.

Седан оснащений 525-сильним V6 твін-турбо

