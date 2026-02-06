0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Авто осіб з інвалідністю без спецзнака штрафуватимуть автоматично

Технології&Авто
51
Авто осіб з інвалідністю без спецзнака штрафуватимуть автоматично
Авто осіб з інвалідністю без спецзнака штрафуватимуть автоматично
У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт № 14411, який передбачає обов’язкову наявність спеціальних розпізнавальних знаків на всіх транспортних засобах, що належать особам з інвалідністю або використовуються для їх перевезення.
Однак у Раді хочуть доопрацювати документ із урахуванням цифрових рішень.
За словами нардепа Тараса Тарасенка, законопроєкт встановлює, що у разі відсутності спеціального знака транспортні засоби, припарковані на місцях для осіб з інвалідністю, підлягатимуть автоматичному штрафуванню.
«Урядовий законопроєкт передбачає наявність спеціальних знаків на всіх транспортних засобах, які належать особам з інвалідністю або людям, що їх перевозять. В іншому випадку поліцейські будуть штрафувати автоматично автомобілі, які перебувають на паркомісцях для осіб з інвалідністю «, — зазначив депутат.
Водночас, за словами Тараса Тарасенка, документ потребує вдосконалення, адже автоматизація процесів допоможе усунути всі недоліки та зловживання. Зокрема, він пропонує запровадити єдиний цифровий реєстр таких транспортних засобів із автоматичним доступом для поліцейських, що дозволить перевіряти право на користування пільговими паркомісцями за номером автомобіля.
Народний депутат також повідомив, що що робоча група, яка займається доопрацюванням норм щодо паркомісць для осіб з інвалідністю, вже обговорила певні ініціативи з Нацполіцією.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems