0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштують популярні серед українців електромобілі на вторинному ринку (інфографіка)

Технології&Авто
7
Сумарна вартість електромобілів, виставлених на продаж на початку 2026 року, становила $147,3 млн.
Сумарна вартість електромобілів, виставлених на продаж на початку 2026 року, становила $147,3 млн.
У січні 2026 року кількість оголошень про продаж уживаних електромобілів в Україні зменшилася до 6,7 тис. проти 11,3 тис. на піковому рівні в березні 2025 року. Попри прогнози, масового «скидання» пригнаних авто не відбулося — українці купували машини переважно для власного споживання.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Загальний стан ринку

Сумарна вартість електромобілів, виставлених на продаж на початку 2026 року, становила $147,3 млн. Скорочення кількості оголошень пов’язане не зі спадом попиту, а з тим, що власники не поспішають продавати наявні авто. Адже в разі продажу електромобіля придбання наступного автомобіля вже потребуватиме сплати 20% ПДВ.

Топ-10 електромобілів

Нижче наведено зміну середніх (медіанних) цін на 10 найпопулярніших електромобілів на вторинному ринку України.
Дані наведені для наймасовішого року випуску кожної моделі без урахування конкретних версій чи комплектацій.
  • Volkswagen e-Golf (2015) Середня ціна залишається стабільною — близько $8 600.
  • Volkswagen ID. Unyx (2024) Модель стала одним із нових лідерів ринку, витісняючи ID.4. Середня ціна зросла до $27 300. Часто автомобілі продаються ще до появи публічних оголошень.
Volkswagen ID. Unyx забирають «з коліс», часто навіть не доводячи до оголошень
Volkswagen ID. Unyx забирають «з коліс», часто навіть не доводячи до оголошень, eauto.org.ua
  • BYD Song Plus (2025): ціна зросла з $26 500 до $28 950. Окрім ПДВ, на ціну вплинули обмеження самого Китаю на експорт нових авто (правило 180 днів).
  • Hyundai Kona (2020) додала близько $800, досягнувши позначки $17 500. Попит на версію 64 кВт/год залишається стабільно високим.
  • Kia Niro (2020) продемонструвала коливання, але в підсумку закріпилася на рівні $19 375.
Hyundai Kona додала близько $800, досягнувши позначки $17 500
Hyundai Kona додала близько $800, досягнувши позначки $17 500, eauto.org.ua
  • Nissan Leaf (2014): ціна стабільна — біля $6 750. Але фактично він подорожчав, адже батареї з кожним роком деградують, а ціна не падає.
  • Renault Zoe (2020) демонструє залізну стабільність — ціна за рік змінилася з $12 150 до $12 200.
  • Tesla Model 3 (2018) тримається в районі $16 500. Великі черги на СТО для відновлення «битків» зі США стримують масовий вихід цих авто на ринок.
Масовий вихід Tesla Model 3 на ринок стримується завантаженістю СТО, які займаються відновленням пошкоджених машин зі США
Масовий вихід Tesla Model 3 на ринок стримується завантаженістю СТО, які займаються відновленням пошкоджених машин зі США, eauto.org.ua
  • Model S (2015): ціна коливається навколо $14 400.
  • Model Y (2023): найстабільніша ціна — $28 000. Оновлення Juniper не викликало обвалу цін на попередню версію.
Tesla Model S 2015 року дедалі частіше розглядають як колекційний варіант.
Tesla Model S 2015 року дедалі частіше розглядають як колекційний варіант., eauto.org.ua
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems