Скільки коштують популярні серед українців електромобілі на вторинному ринку (інфографіка) Сьогодні 17:06 — Технології&Авто

Сумарна вартість електромобілів, виставлених на продаж на початку 2026 року, становила $147,3 млн.

У січні 2026 року кількість оголошень про продаж уживаних електромобілів в Україні зменшилася до 6,7 тис. проти 11,3 тис. на піковому рівні в березні 2025 року. Попри прогнози, масового «скидання» пригнаних авто не відбулося — українці купували машини переважно для власного споживання.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Загальний стан ринку

Сумарна вартість електромобілів, виставлених на продаж на початку 2026 року, становила $147,3 млн. Скорочення кількості оголошень пов’язане не зі спадом попиту, а з тим, що власники не поспішають продавати наявні авто. Адже в разі продажу електромобіля придбання наступного автомобіля вже потребуватиме сплати 20% ПДВ.

Топ-10 електромобілів

Нижче наведено зміну середніх (медіанних) цін на 10 найпопулярніших електромобілів на вторинному ринку України.

Дані наведені для наймасовішого року випуску кожної моделі без урахування конкретних версій чи комплектацій.

Volkswagen e-Golf (2015) Середня ціна залишається стабільною — близько $8 600.

Volkswagen ID. Unyx (2024) Модель стала одним із нових лідерів ринку, витісняючи ID.4. Середня ціна зросла до $27 300. Часто автомобілі продаються ще до появи публічних оголошень.

Volkswagen ID. Unyx забирають «з коліс», часто навіть не доводячи до оголошень, eauto.org.ua

BYD Song Plus (2025): ціна зросла з $26 500 до $28 950. Окрім ПДВ, на ціну вплинули обмеження самого Китаю на експорт нових авто (правило 180 днів).

Hyundai Kona (2020) додала близько $800, досягнувши позначки $17 500. Попит на версію 64 кВт/год залишається стабільно високим.

Kia Niro (2020) продемонструвала коливання, але в підсумку закріпилася на рівні $19 375.

Hyundai Kona додала близько $800, досягнувши позначки $17 500, eauto.org.ua

Nissan Leaf (2014): ціна стабільна — біля $6 750. Але фактично він подорожчав, адже батареї з кожним роком деградують, а ціна не падає.

Renault Zoe (2020) демонструє залізну стабільність — ціна за рік змінилася з $12 150 до $12 200.

Tesla Model 3 (2018) тримається в районі $16 500. Великі черги на СТО для відновлення «битків» зі США стримують масовий вихід цих авто на ринок.

Масовий вихід Tesla Model 3 на ринок стримується завантаженістю СТО, які займаються відновленням пошкоджених машин зі США, eauto.org.ua

Model S (2015): ціна коливається навколо $14 400.

Model Y (2023): найстабільніша ціна — $28 000. Оновлення Juniper не викликало обвалу цін на попередню версію.

Tesla Model S 2015 року дедалі частіше розглядають як колекційний варіант., eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.