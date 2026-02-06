0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна й Польща запустять спільне виробництво дронів

Технології&Авто
9
Країни будуть разом виробляти дрони й іншу зброю.
Країни будуть разом виробляти дрони й іншу зброю.
Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі з премʼєром Польщі Дональдом Туском. Він зазначив, що країни будуть разом виробляти дрони й іншу зброю.
Зеленський відзначив, що значну частину розмови з Туском присвятили спільним програмам захисту, зокрема PURL, що дає змогу Україні мати протиповітряну оборону від США.
Читайте також
«Готуємося разом виробляти дрони, разом із Польщею робити копродакшн — і все це буде, — виробляти дрони й іншу зброю», — повідомив український президент.
За його словами, через війну саме Україна має актуальну експертизу, щодо того, яка зброя реально працює в сучасній війні та що може допомогти. Це знання допоможе у виробництві зброї для захисту України, Польщі й інших країн Європи, наголосив Зеленський.
За матеріалами:
dev.ua
ЗеленськийУкраїнаПольща
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems