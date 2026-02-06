Україна й Польща запустять спільне виробництво дронів
Президент України Володимир Зеленський розповів про результати зустрічі з премʼєром Польщі Дональдом Туском. Він зазначив, що країни будуть разом виробляти дрони й іншу зброю.
Зеленський відзначив, що значну частину розмови з Туском присвятили спільним програмам захисту, зокрема PURL, що дає змогу Україні мати протиповітряну оборону від США.
«Готуємося разом виробляти дрони, разом із Польщею робити копродакшн — і все це буде, — виробляти дрони й іншу зброю», — повідомив український президент.
За його словами, через війну саме Україна має актуальну експертизу, щодо того, яка зброя реально працює в сучасній війні та що може допомогти. Це знання допоможе у виробництві зброї для захисту України, Польщі й інших країн Європи, наголосив Зеленський.
