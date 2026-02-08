0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Blue Origin призупиняє космічні туристичні польоти

Технології&Авто
37
Компанія Джеффа Безоса припиняє космічний туризм заради висадки на Місяць
Компанія Джеффа Безоса припиняє космічний туризм заради висадки на Місяць
Космічна компанія Blue Origin Джеффа Безоса призупинить туристичні польоти у космос щонайменше на два роки, щоб зосередитись на розробці місячного посадкового модуля.
Про це повідомляє Bloomberg.

Чому Blue Origin призупинить туристичні польоти

Компанія зупиняє польоти багаторазової ракети New Shepard, яка відправила понад 90 людей на межу космосу. Серед пасажирів були сам Безос, який летів першим пілотованим рейсом у 2021 році, його нинішня дружина Лорен Санчес, співачка Кеті Перрі, актор Вільям Шетнер, телеведучий Майкл Страхан та інші.
Читайте також
«Це рішення відображає прихильність Blue Origin до національної мети повернення на Місяць і створення там постійної присутності», — заявили у Blue Origin.
Компанія Безоса змагається із SpaceX Ілона Маска за право стати першою приватною компанією, яка висадить людей на поверхню Місяця у межах програми Artemis, і вже представила NASA прискорений план розробки посадкового модуля, який може бути готовий до перевезення астронавтів раніше, ніж нова ракета Starship від SpaceX.
Blue Origin уклала контракт із NASA на суму 3,4 мільярда доларів на розробку посадкового модуля Blue Moon для доправлення астронавтів на Місяць і назад.
Читайте також
Посадка запланована на 2029 рік. Компанія планує запустити і посадити вантажну версію свого посадкового модуля у 2026 році — як тест перед майбутніми пілотованими місіями.
На сьогодні Blue Origin здійснила 38 запусків суборбітальної багаторазової ракети New Shepard з майже ідеальним послужним списком. У вересні 2022 року під час безпілотного польоту у ракети відмовив двигун, що призвело до припинення її польотів на понад рік.
За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems