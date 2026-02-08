ТОП-10 найкращих компактних автомобілів Сьогодні 02:15 — Технології&Авто

Renault 5 - найкращий компактний автомобіль 2026 року

Фахівці Autocar проаналізували ринок та назвали найкращий компактний автомобіль 2026 року. Експерти віддали перше місце новому Renault 5, що поєднує ретро-дизайн із вражаючою динамікою та преміальним інтер’єром.

Чому Renault 5 — найкращий компактний автомобіль 2026 року

Компанія Renault розпочала виробництво Renault 5 E-Tech у 2024 році. Вигляд автомобіля натхненний культовою моделлю 1972 року, на честь якої він і був названий. На європейському ринку ціна новинки стартує орієнтовно від 24 тис. євро.

Експерти не вперше звертають увагу на цей автомобіль. Раніше вони дійшли до висновку, що Renault 5 є найкращим компактним електромобілем, який випереджає за сумою характеристик такі моделі, як Mini Cooper E та MG 4 EV.

«‎Поєднання стилю, вартості, динаміки руху та простих у використанні технологій робить п’яту модель безперечним лідером у своєму класі"‎, — зазначали фахівці Autocar.

У новому рейтингу представлені й інші моделі компактних автомобілів, які, на думку спеціалістів, заслуговують уваги. Це переважно доступні бюджетні моделі авто.

ТОП-10 найкращих компактних автомобілів:

1. Renault 5

2. Fiat Grande Panda

3. Renault Clio

4. Skoda Fabia

5. Volkswagen Polo

6. Ford Puma

7. Mini Cooper E

8. Toyota Yaris

9. Suzuki Swift

10. Citroën ë-C3

