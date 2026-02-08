0 800 307 555
ТОП-10 найкращих компактних автомобілів

Renault 5 - найкращий компактний автомобіль 2026 року
Фахівці Autocar проаналізували ринок та назвали найкращий компактний автомобіль 2026 року. Експерти віддали перше місце новому Renault 5, що поєднує ретро-дизайн із вражаючою динамікою та преміальним інтер’єром.

Чому Renault 5 — найкращий компактний автомобіль 2026 року

Компанія Renault розпочала виробництво Renault 5 E-Tech у 2024 році. Вигляд автомобіля натхненний культовою моделлю 1972 року, на честь якої він і був названий. На європейському ринку ціна новинки стартує орієнтовно від 24 тис. євро.
Експерти не вперше звертають увагу на цей автомобіль. Раніше вони дійшли до висновку, що Renault 5 є найкращим компактним електромобілем, який випереджає за сумою характеристик такі моделі, як Mini Cooper E та MG 4 EV.
«‎Поєднання стилю, вартості, динаміки руху та простих у використанні технологій робить п’яту модель безперечним лідером у своєму класі"‎, — зазначали фахівці Autocar.
У новому рейтингу представлені й інші моделі компактних автомобілів, які, на думку спеціалістів, заслуговують уваги. Це переважно доступні бюджетні моделі авто.

ТОП-10 найкращих компактних автомобілів:

  • 1. Renault 5
  • 2. Fiat Grande Panda
  • 3. Renault Clio
  • 4. Skoda Fabia
  • 5. Volkswagen Polo
  • 6. Ford Puma
  • 7. Mini Cooper E
  • 8. Toyota Yaris
  • 9. Suzuki Swift
  • 10. Citroën ë-C3
За матеріалами:
УНІАН
