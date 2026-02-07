0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 нових легковиків січня (інфографіка)

Технології&Авто
40
Renault Duster - найпопулярніше нове легкове авто січня
Renault Duster - найпопулярніше нове легкове авто січня, Фото: Renault
У січні 10 найпопулярніших моделей нових легкових авто забезпечили 37% усіх продажів на українському ринку. Бестселером місяця став Renault Duster.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Бестселери січня

Найбільшим попитом серед покупців користувався Renault Duster — у січні продали 409 таких авто.
Друге місце посів Toyota RAV-4 із результатом 334 проданих авто, а трійку лідерів замкнув Toyota Land Cruiser Prado, який обрали 218 покупців.
До п’ятірки бестселерів також увійшли Hyundai Tucson (200 авто) та BYD Leopard 3 (169 авто).
ТОП-10 нових легковиків січня
ТОП-10 нових легковиків січня, Інфографіка: Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоУкравтопромАвторинок України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems