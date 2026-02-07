ТОП-10 нових легковиків січня (інфографіка) Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Renault Duster - найпопулярніше нове легкове авто січня, Фото: Renault

У січні 10 найпопулярніших моделей нових легкових авто забезпечили 37% усіх продажів на українському ринку. Бестселером місяця став Renault Duster.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Бестселери січня

Найбільшим попитом серед покупців користувався Renault Duster — у січні продали 409 таких авто.

Друге місце посів Toyota RAV-4 із результатом 334 проданих авто, а трійку лідерів замкнув Toyota Land Cruiser Prado, який обрали 218 покупців.

До п’ятірки бестселерів також увійшли Hyundai Tucson (200 авто) та BYD Leopard 3 (169 авто).

ТОП-10 нових легковиків січня, Інфографіка: Finance.ua

