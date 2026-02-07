Mercedes-Benz представив новий броньований автомобіль S-класу для світових лідерів Сьогодні 04:17 — Технології&Авто

Mercedes-Benz представила броньований S680

Німецька компанія Mercedes-Benz представила броньований S680 з найвищим цивільним рівнем захисту VR10. Цей автомобіль витримує бронебійні та запалювальні снаряди, а також кулі великого калібру та вибухи гранат.

Про це пише Autoblog.

Mercedes-Benz стверджує, що це єдиний автомобіль такого типу, який виходить з заводу з найвищим цивільним рівнем захисту VR10. Це означає, що він розроблений, щоб витримувати бронебійні та запалювальні снаряди, а також кулі великого калібру, такі як 30−06, і, в деякій мірі, кулі калібру 50. Крім того, автомобілі з рейтингом VR10 також можуть витримувати вибухи гранат — пише видання.

Водночас зазначається, що Mercedes не згадує, як саме броньовано S680, але стверджується, що в ньому є багатошарові балістичні панелі, барабани з кевлару та товсте скло, щоб відбивати дрібні кулі.

Компанія називає сукупність захисних заходів своєю інтегрованою системою захисту.

Утім, пише видання, це все ще S-клас, хоча й сильно броньований. Це означає, що він все ще має всі атрибути розкоші, яких очікуєш від плутократичного седана.

Тут безліч шкіри, дерева та високоякісних матеріалів, а також інші технологічні функції, які вже можна побачити у стандартному S-класі.

Mercedes-Benz пишається тим, що він оснащений розважальною системою MBUX для задніх сидінь, яка включає функцію телеконференцій, ймовірно, для зустрічей світових лідерів, зазначає видання.

