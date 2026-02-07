Сапфіровий безель та зарядка від сонця: Casio анонсувала нову модель годинника Oceanus Manta Сьогодні 05:16 — Технології&Авто

Casio оснастила Oceanus Manta сапфіровим безелем та Tough Solar, Фото: Casio

Компанія Casio анонсувала в Японії нову модель преміального годинника Oceanus Manta — OCW-S7000F-2A. Пристрій виготовлений з дорогих матеріалів та має підтримку Bluetooth, радіокерування та зарядки Tough Solar.

Про це пише NotebookCheck.

Новинка вирізняється двоколірним оформленням у синьо-білих тонах. Основний циферблат виконаний у глибокому синьому кольорі, а додаткові індикатори мають біле покриття, нанесене методом парового осадження.

Циферблат нового годинника від Casio, Фото: Casio

Безель виготовлений із сапфірового скла з яскравим синім напиленням. Корпус і браслет створені з титану сріблястого відтінку.

Годинник має титановий корпус, Фото: Casio

Годинник підтримує радіокерування Multiband 6, має три аналогові стрілки та функцію автоматичної корекції їхнього положення.

Завдяки Bluetooth він може синхронізуватися зі смартфоном через застосунок Casio Watches, що забезпечує автоматичне коригування часу та функцію пошуку телефону.

Годинник може синхронізуватися зі смартфоном, Фото: Casio

Два допоміжні циферблати показують день тижня, рівень заряду та час у 24-годинному форматі. Третій відповідає за секундомір із точністю до однієї секунди. Модель має водозахист до 10 ATM та працює на технології Tough Solar, що дозволяє заряджатися від сонячного світла та ламп.

Годинник Oceanus Manta можна зарядити від сонячного світла та ламп, Фото: Casio

Годинник вже доступний у Японії для попереднього замовлення. Вартість Oceanus Manta OCW-S7000F-2A становить 220 000 єн (~ $1422). Наразі поки невідомо, коли годинник з’явиться у фірмових магазинах Casio в інших країнах.

