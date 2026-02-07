0 800 307 555
Сапфіровий безель та зарядка від сонця: Casio анонсувала нову модель годинника Oceanus Manta

Casio оснастила Oceanus Manta сапфіровим безелем та Tough Solar
Casio оснастила Oceanus Manta сапфіровим безелем та Tough Solar, Фото: Casio
Компанія Casio анонсувала в Японії нову модель преміального годинника Oceanus Manta — OCW-S7000F-2A. Пристрій виготовлений з дорогих матеріалів та має підтримку Bluetooth, радіокерування та зарядки Tough Solar.
Про це пише NotebookCheck.
Новинка вирізняється двоколірним оформленням у синьо-білих тонах. Основний циферблат виконаний у глибокому синьому кольорі, а додаткові індикатори мають біле покриття, нанесене методом парового осадження.
Циферблат нового годинника від Casio
Циферблат нового годинника від Casio, Фото: Casio
Безель виготовлений із сапфірового скла з яскравим синім напиленням. Корпус і браслет створені з титану сріблястого відтінку.
Годинник має титановий корпус
Годинник має титановий корпус, Фото: Casio
Годинник підтримує радіокерування Multiband 6, має три аналогові стрілки та функцію автоматичної корекції їхнього положення.
Завдяки Bluetooth він може синхронізуватися зі смартфоном через застосунок Casio Watches, що забезпечує автоматичне коригування часу та функцію пошуку телефону.
Годинник може синхронізуватися зі смартфоном
Годинник може синхронізуватися зі смартфоном, Фото: Casio
Два допоміжні циферблати показують день тижня, рівень заряду та час у 24-годинному форматі. Третій відповідає за секундомір із точністю до однієї секунди. Модель має водозахист до 10 ATM та працює на технології Tough Solar, що дозволяє заряджатися від сонячного світла та ламп.
Годинник Oceanus Manta можна зарядити від сонячного світла та ламп
Годинник Oceanus Manta можна зарядити від сонячного світла та ламп, Фото: Casio
Годинник вже доступний у Японії для попереднього замовлення. Вартість Oceanus Manta OCW-S7000F-2A становить 220 000 єн (~ $1422). Наразі поки невідомо, коли годинник з’явиться у фірмових магазинах Casio в інших країнах.
