ТОП-10 найкращих міських автомобілів з пробігом

Skoda Citigo - найкращий міський автомобіль з пробігом
Кросовери залишаються одним з найпопулярніших типів легкових автомобілів у багатьох країнах світу. Проте, все ще існує попит на компактні міські моделі. Експерти WhatCar? визначили 10 найкращих міських автомобілів з пробігом. За словами експертів, ці моделі перевершують своїх конкурентів.
Skoda Citigo визнали найкращим міським автомобілем з пробігом. Ця модель розділяє платформу з Volkswagen Up і Seat Mii.
«Для мене в Citigo є щось надзвичайно привабливе. У розумних межах він виконує все, що потрібно від міського автомобіля, і робить це з характером. А те, що зараз його можна купити так дешево, робить його ще більш привабливим в моїх очах», — написав редактор з уживаних автомобілів WhatCar? Марк Пірсон.
Головними плюсами Skoda Citigo у виданні назвали приємну керованість і високу плавність ходу. Більш того, ця модель дешевша за Volkswagen Up.
ТОП-10 найкращих міських автомобілів з пробігом:
  1. Skoda Citigo
  2. Hyundai i10
  3. Volkswagen Up
  4. Seat Mii
  5. Kia Picanto
  6. Suzuki Celerio
  7. Ford Ka+
  8. Toyota Aygo
  9. Fiat 500
  10. Peugeot 108
За матеріалами:
УНІАН
