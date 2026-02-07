ТОП-10 найкращих міських автомобілів з пробігом Сьогодні 02:17 — Технології&Авто

Skoda Citigo - найкращий міський автомобіль з пробігом

Кросовери залишаються одним з найпопулярніших типів легкових автомобілів у багатьох країнах світу. Проте, все ще існує попит на компактні міські моделі. Експерти WhatCar? визначили 10 найкращих міських автомобілів з пробігом. За словами експертів, ці моделі перевершують своїх конкурентів.

Skoda Citigo визнали найкращим міським автомобілем з пробігом. Ця модель розділяє платформу з Volkswagen Up і Seat Mii.

«Для мене в Citigo є щось надзвичайно привабливе. У розумних межах він виконує все, що потрібно від міського автомобіля, і робить це з характером. А те, що зараз його можна купити так дешево, робить його ще більш привабливим в моїх очах», — написав редактор з уживаних автомобілів WhatCar? Марк Пірсон.

Головними плюсами Skoda Citigo у виданні назвали приємну керованість і високу плавність ходу. Більш того, ця модель дешевша за Volkswagen Up.

ТОП-10 найкращих міських автомобілів з пробігом:

Skoda Citigo Hyundai i10 Volkswagen Up Seat Mii Kia Picanto Suzuki Celerio Ford Ka+ Toyota Aygo Fiat 500 Peugeot 108

За матеріалами:

