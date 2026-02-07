ТОП-10 найкращих міських автомобілів з пробігом
Кросовери залишаються одним з найпопулярніших типів легкових автомобілів у багатьох країнах світу. Проте, все ще існує попит на компактні міські моделі. Експерти WhatCar? визначили 10 найкращих міських автомобілів з пробігом. За словами експертів, ці моделі перевершують своїх конкурентів.
Skoda Citigo визнали найкращим міським автомобілем з пробігом. Ця модель розділяє платформу з Volkswagen Up і Seat Mii.
«Для мене в Citigo є щось надзвичайно привабливе. У розумних межах він виконує все, що потрібно від міського автомобіля, і робить це з характером. А те, що зараз його можна купити так дешево, робить його ще більш привабливим в моїх очах», — написав редактор з уживаних автомобілів WhatCar? Марк Пірсон.
Головними плюсами Skoda Citigo у виданні назвали приємну керованість і високу плавність ходу. Більш того, ця модель дешевша за Volkswagen Up.
ТОП-10 найкращих міських автомобілів з пробігом:
- Skoda Citigo
- Hyundai i10
- Volkswagen Up
- Seat Mii
- Kia Picanto
- Suzuki Celerio
- Ford Ka+
- Toyota Aygo
- Fiat 500
- Peugeot 108
