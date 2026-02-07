Realme представила свій перший смартфон-павербанк (фото) 07.02.2026, 00:04 — Технології&Авто

Realme P4 Power - смартфон із батареєю з ємністю у 10 000 міліампер за годину.

Китайська компанія Realme презентувала Realme P4 Power, свій перший смартфон із батареєю з ємністю у 10 000 міліампер за годину.

Про це повідомляє GSM Arena.

Зазначається, що пристрій з процесором Dimensity 7400 Ultra має 17,3-сантиметровий дисплей із частотою оновлення екрана у 144 Гц та роздільною здатністю 1280×2800 пікселів.

Селфікамера має 16 мегапікселів, а на задній панелі смартфона розташована основна камера на 50 мегапікселів і надширококутна камера (112°) на 8 мегапікселів.

Загальна товщина корпусу смартфона становить 9,08 мм, а вага — 219 г, що лише на 11 г більше, ніж у Realme P4x, який має акумулятор із ємністю у 7000 мА*год і товщину 8,4 мм.

Realme P4 Power оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором наступного покоління. Він обіцяє зберегти щонайменше 80% своєї початкової ємності після восьми років використання.

Пристрій розрахований на 1 650 циклів зарядки.

На повному заряді смартфон дозволяє дивитися відео на YouTube понад 32 години або записувати відео у 4K протягом 12 годин.

Зазначається, що акумулятор Realme P4 Power настільки потужний, що навіть при залишку заряду лише 5% користувач все ще може здійснювати голосові дзвінки майже чотири години або користуватися супутниковою навігацією понад годину.

Серед іншого, цей смартфон створений для роботи в суворих умовах. Його акумулятор розрахований на використання від -30°C до 56 °C. Він також пройшов випробування на падіння з висоти 1 метра.

Укрінформ За матеріалами:

