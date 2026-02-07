Презентовано годинник з функцією майнінгу Bitcoin (фото) Сьогодні 01:12 — Технології&Авто

Epic X GoMining - годинник з криптофермою за ціною нової Tesla

Легендарний швейцарський ювелірний бренд Jacob & Co оголосив про співпрацю з криптовалютною платформою GoMining. Результатом партнерства стала обмежена колекція Epic X GoMining — годинники, які не просто показують час, а ще й дозволяють власнику заробляти на майнінгу Bitcoin.

Про це повідомили на офіційній сторінці Jacob & Co в Instagram, пише «Мета».

Як годинник майнить Bitcoin

Ідея виглядає дещо незвично: елітний аксесуар преміум-сегменту тепер може приносити реальний дохід у криптовалюті. Щоправда, не варто шукати мікросхеми всередині корпусу — фізично годинник нічого не майнить. Вся «магія» відбувається в дата-центрах GoMining.

Покупець отримує два компоненти в одному наборі. Перший — це справжній механічний годинник класу люкс. Корпус діаметром 44 міліметри виготовлений із чорного титану з DLC-покриттям, а всередині — скелетонізований механізм, дизайн якого натхненний тематикою біткоїна.

Кожна деталь продумана так, щоб підкреслити зв’язок між традиційною годинниковою майстерністю та сучасними цифровими технологіями.

Другий компонент — це цифровий сертифікат обчислювальної потужності на 1000 терахешів за секунду (TH/s).

Власник годинника автоматично стає учасником майнінгової мережі GoMining і щодня отримує винагороди в BTC

Годинник Epic X GoMining від Jacob & Co

Принцип простий: сертифікат закріплює за вами частку хешрейту в інфраструктурі компанії, яка розподіляє прибутки пропорційно до потужності кожного учасника.

Ексклюзивність має свою ціну

Колекція буде випущена тиражем лише 100 екземплярів на весь світ. Ціна комплекту — $40 000. Якщо розкладати по складових, то сам годинник оцінюється приблизно в $30 000, а сертифікат майнінгової потужності — в $20 000. Купуючи набір, покупець економить близько $10 000 порівняно з окремим придбанням обох елементів.

Презентація колекції відбудеться на криптовалютній конференції Consensus, яка пройде в Гонконгу з 10 по 12 лютого 2026 року.

Після цього годинники з’являться у фірмових шоурумах Jacob & Co у Нью-Йорку та Маямі, а також будуть доступні на офіційному сайті бренду та в маркетплейсі GoMining.

Марк Залан, генеральний директор GoMining, відзначив важливість цього партнерства для компанії.

«2026 рік обіцяє стати переломним для GoMining. Співпраця з таким відомим брендом відкриває нам двері до аудиторії люксового сегменту. Водночас ми маємо можливість познайомити цих людей — якщо вони досі не в темі — зі світом криптомайнінгу. Це співробітництво гарантує, що обидві аудиторії працюють із брендами, яким можна довіряти, і які пропонують продукти найвищої якості», — сказав він.

Годинник Epic X GoMining від Jacob & Co

Ідея полягає в тому, щоб зробити криптовалютний світ ближчим до традиційних поціновувачів розкоші. Якщо раніше майнінг асоціювався переважно з підвалами, забитими гучними серверами, то тепер він може стати частиною іміджу успішної людини — елегантним доповненням до ділового костюма.

Скільки реально можна заробити

За підрахунками незалежних аналітиків, потужність 1 000 TH/s теоретично здатна приносити близько $7 000 на рік. Але тут є кілька важливих застережень.

Читайте також Xiaomi анонсувала новий розумний годинник Redmi Watch 6

По-перше, прибуток напряму залежить від курсу Bitcoin. Якщо ціна криптовалюти різко впаде — скажімо, на 20% — то й дохід пропорційно зменшиться. У такому сценарії річний прибуток може скоротитися до $4−5 тисяч.

По-друге, складність мережі Bitcoin постійно змінюється. Чим більше майнерів долучається до процесу, тим складніше стає видобувати нові блоки, і тим менше отримує кожен окремий учасник.

По-третє, хоча витрати на обслуговування обладнання та електроенергію включені в сервіс GoMining, вони все одно можуть впливати на кінцевий прибуток. Тож усі цифри варто розглядати радше як приблизний орієнтир, а не гарантований дохід.

Простими словами: якщо розраховувати на стабільні $7 000 на рік, то повернення початкових $40 000 займе близько шести років. Але це за ідеальних умов. У реальності термін окупності може бути довшим.

Мета За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.