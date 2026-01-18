Garmin випускає новий смарт-годинник із супутниковим та стільниковим зв’язком (фото, відео)

0 800 307 555
Технології&Авто
15
Garmin розширила модельний ряд своїх смартгодинників та представила новий флагманський пристрій Quatix 8 Pro, що поєднує стільниковий і супутниковий зв’язок з низкою функцій, яких немає в багатьох інших моделях компанії.
Про це пише notebookcheck.
Анонс Quatix 8 Pro відбувся паралельно з оновленням програмного забезпечення для актуальних топових годинників Garmin, зокрема Fenix 8 і Fenix 8 Pro.
Водночас компанія вирішила надати лінійці Quatix «Pro-статус», випустивши Quatix 8 Pro у двох розмірах корпусу — 47 мм і 51 мм.
Хоча нова модель заснована на Fenix 8 Pro, Garmin відмовилася від використання дорогих microLED-дисплеїв. Натомість Quatix 8 Pro оснащується виключно AMOLED-екранами.
Незалежно від розміру корпусу, користувач отримує 1,4-дюймову панель з роздільною здатністю 454×454 пікселі. Такий підхід дозволив зберегти високу яскравість і чіткість зображення без різкого зростання вартості.
Garmin також пропонує Quatix 8 Pro у двох варіантах комплектації: зі стандартним набором функцій або з пакетом Voice Control Bundle. Останній забезпечує сумісність із навігаційним обладнанням chartplotter, що особливо актуально для власників човнів і яхт.
Серед ключових характеристик — підтримка супутникового та стільникового зв’язку, автономність до 16 днів без підзарядки та вбудований LED-ліхтарик. Окрему увагу Garmin приділила програмним можливостям для морського використання. Годинник отримав таймер регати, функцію допомоги при галсуванні, а також підтримку аудіосистем Fusion через застосунок Fusion-Link.
Ціна Garmin Quatix 8 Pro стартує з $1299,99. Версія з пакетом Voice Control Bundle коштує $1359,98.
За матеріалами:
ITC.ua
