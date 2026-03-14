Автомобілями яких брендів найбільш задоволені водії

Американський індекс задоволеності клієнтів (ACSI) представив результати щорічного дослідження автомобільного ринку за 2025 рік. Японські бренди знову продемонстрували впевнене лідерство, випередивши конкурентів у масовому та преміальному сегментах.

Про це повідомив Slash Gear.

Масовий сегмент

Бренд Subaru став беззаперечним лідером серед доступних автомобілів, отримавши 85 балів зі 100 можливих.

Читайте також Найпопулярніші бренди пригнаних авто серед українців (інфографіка)

Порівняно з минулим роком показник марки зріс на два пункти, що дозволило випередити багаторічного суперника в особі Toyota.

Другу сходинку розділили Mazda та Toyota, кожна з яких набрала по 82 бали. Honda, Buick та GMC також увійшли до переліку кращих виробників за рівнем прихильності покупців.

Люксові марки

У сегменті преміальних авто першість впевнено утримує Lexus, який набрав 87 балів. Дочірня компанія Toyota змогла обійти Mercedes-Benz, з яким минулого року ділила лідерську позицію.

Німецький виробник Mercedes-Benz опинився на другому місці з результатом 82 бали. Третю сходинку розділили Cadillac та Tesla, отримавши по 81 балу, тоді як Acura, Audi та BMW закрили список лідерів з показниками від 75 до 78 балів.

Загальні тренди

Попри зростання балів окремих фаворитів, загальний рівень задоволеності на ринку дещо знизився. Аналітики пов’язують це зі стрімким подорожчанням машин, через що покупцям доводиться брати кредити на великі суми.

Читайте також Світові продажі електромобілів у 2025 році досягли рекорду

Власники авто з традиційними двигунами та гібридів залишаються цілком задоволеними своїм вибором.

Найбільше розчарування висловлюють власники електромобілів через обмежений запас ходу, незручності з заряджанням та низьку вартість перепродажу в майбутньому.

Деталі опитування

Цьогорічний звіт базується на опитуванні 9949 споживачів, яких обирали випадковим чином через електронну пошту. Хоча кількість респондентів менша за торішню цифру у 12 173 особи, вибірка залишається достатньою для відображення реальних настроїв ринку.

Історичні дані підтверджують стійку перевагу азійських виробників, які регулярно займають перші позиції. Стабільність таких брендів як Subaru свідчить про високу лояльність аудиторії, яка цінує надійність понад маркетингові обіцянки.

