0 800 307 555
укр
Автомобілями яких брендів найбільш задоволені водії

Технології&Авто
58
Toyota проти Subaru, Фото: autotrader.ca
Американський індекс задоволеності клієнтів (ACSI) представив результати щорічного дослідження автомобільного ринку за 2025 рік. Японські бренди знову продемонстрували впевнене лідерство, випередивши конкурентів у масовому та преміальному сегментах.
Про це повідомив Slash Gear.

Масовий сегмент

Бренд Subaru став беззаперечним лідером серед доступних автомобілів, отримавши 85 балів зі 100 можливих.
Порівняно з минулим роком показник марки зріс на два пункти, що дозволило випередити багаторічного суперника в особі Toyota.
Другу сходинку розділили Mazda та Toyota, кожна з яких набрала по 82 бали. Honda, Buick та GMC також увійшли до переліку кращих виробників за рівнем прихильності покупців.

Люксові марки

У сегменті преміальних авто першість впевнено утримує Lexus, який набрав 87 балів. Дочірня компанія Toyota змогла обійти Mercedes-Benz, з яким минулого року ділила лідерську позицію.
Німецький виробник Mercedes-Benz опинився на другому місці з результатом 82 бали. Третю сходинку розділили Cadillac та Tesla, отримавши по 81 балу, тоді як Acura, Audi та BMW закрили список лідерів з показниками від 75 до 78 балів.

Загальні тренди

Попри зростання балів окремих фаворитів, загальний рівень задоволеності на ринку дещо знизився. Аналітики пов’язують це зі стрімким подорожчанням машин, через що покупцям доводиться брати кредити на великі суми.
Власники авто з традиційними двигунами та гібридів залишаються цілком задоволеними своїм вибором.
Найбільше розчарування висловлюють власники електромобілів через обмежений запас ходу, незручності з заряджанням та низьку вартість перепродажу в майбутньому.

Деталі опитування

Цьогорічний звіт базується на опитуванні 9949 споживачів, яких обирали випадковим чином через електронну пошту. Хоча кількість респондентів менша за торішню цифру у 12 173 особи, вибірка залишається достатньою для відображення реальних настроїв ринку.
Історичні дані підтверджують стійку перевагу азійських виробників, які регулярно займають перші позиції. Стабільність таких брендів як Subaru свідчить про високу лояльність аудиторії, яка цінує надійність понад маркетингові обіцянки.
За матеріалами:
Novyny.live
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems