Штучний інтелект не знищить робочі місця — дослідження

Вплив штучного інтелекту на ринок праці не є однозначним і не зводиться до автоматичного скорочення робочих місць.
Такий висновок міститься в науковій праці «Слабкий пакет, міцний пакет: як ШІ переглядає межі професій». Автори дослідження заперечують поширений підхід, за яким автоматизація окремих завдань у межах професії неминуче призводить до зниження зайнятості, передає dev.ua.
За словами Луїса Гарікано, професора Лондонської школи економіки, а також Цзінь Лі та Яньхуей У з Університету Гонконгу, було б неточно називати роботу просто «завданням» або «списком завдань».
«Більшість дискусій щодо ШІ та ринків праці починаються з „вразливості завдань“: якщо ШІ може виконувати більше функцій у межах певної професії, то рівень зайнятості або заробітки в цій сфері мають впасти. Такий підхід є неповним, оскільки ринки праці оцінюють робочі місця, а не окремі завдання. Робота — це пакет взаємопов’язаних завдань, і вплив ШІ залежить від того, наскільки дорого коштуватиме розірвати цей зв’язок (пакет)», — зазначають дослідники.

Приклади

Гарним прикладом є радіологія. Радіолог не просто «продає» класифікацію медичних зображень — він виконує безліч інших функцій: проводить сортування випадків, консультує інших лікарів, навчає інтернів, приймає складні рішення та офіційно підтверджує діагноз.
Свого часу Джеффрі Гінтон, один із так званих «хрещених батьків» ШІ, зробив гучну заяву у 2016 році: медичним вишам слід припинити підготовку радіологів, оскільки ШІ невдовзі перевершить їх у читанні знімків.
Звісно, цього не сталося. За словами Гарікано, зараз радіологів більше, ніж будь-коли, і заробляють вони більше, ніж десять років тому.
Це пояснюється тим, що робота радіолога — це «міцний пакет», і було б занадто дорого відокремлювати всі ці завдання від посади. Натомість «слабкий пакет», схоже, можна без проблем розділити, залишивши людині значно вужче коло обов’язків — і значно скромнішу винагороду.

Висновки дослідження

«У професіях зі слабким пакетом завдань ШІ автоматизує окремі функції та звужує межі посади, що призводить до стандартного сценарію заміщення праці», — йдеться у дослідженні.
У професіях із міцним пакетом, де завдання неможливо перерозподілити незалежно одне від одного, ШІ покращує продуктивність у межах посади, але не витісняє людину з цього пакету. Таким чином, цілісність завдань стає силою, що захищає робочі місця та частку праці в економіці.
За матеріалами:
dev.ua
