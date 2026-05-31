Honda представила недорогу компактну модель (фото, відео) 31.05.2026, 00:13 — Технології&Авто

Honda City отримала нову передню частину

Презентували новий седан Honda City 2026. Бюджетна модель С-класу доступна у бензиновому або гібридному виконанні. Нова Honda City дебютувала в Індії і там надходить у продаж за ціною від 1,2 млн рупій ($12 500), а пізніше з’явиться в низці інших країн.

Про авто розповіли на сайті японського виробника.

4,6-метровий седан та 4,35-метровий хетчбек Honda City пройшли планову модернізацію.

Їх можна відрізнити від попередників за зміненою передньою частиною з більшою решіткою радіатора і тоншими фарами, з’єднаними діодною смугою. Крім того, авто отримало нові бампери з виразнішим дизайном.

У салоні Honda City 2026 встановили більший 10,1-дюймовий тачскрін. Седан має місткий 506-літровий багажник.

У салоні встановили більший тачскрін

Крім того, розширено комплектацію Honda City. Топова версія седана отримала панорамний дах, безключовий доступ, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль і набір систем безпеки.

Комплектацію Honda City розширили

Нова Honda City дебютувала з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 к. с. та зі 126-сильною гібридною установкою e: HEV. В останньому випадку витрата пального становить 3,8 л на 100 км.

Ззаду оновили ліхтарі

Для окремих ринків також запропонують 1,0-літровий 122-сильний турбомотор. Honda City випускають із механічною КПП та варіатором.

