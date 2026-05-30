Honda випустила компактний електрокар Super-One (фото)

Honda SUPER-ONE за $21 300 отримав звук олдскульного спорткара та режим Boost
Honda представила компактний електричний хот-хетч Super-One з імітацією роботи 7-ступеневої коробки передач. Раніше він фігурував як Super EV Concept. Авто поєднує невеликі розміри, спортивні функції, доступну ціну та сучасне оснащення, яке зазвичай зустрічається у дорожчих моделях.
Характеристики Honda Super-One

Ця модель створена на базі компактного електромобіля N-One, але Super-One отримав окреме шасі, ширший кузов і спортивніше налаштування. Honda позиціонує модель як доступний електричний хот-хетч з акцентом на емоції від водіння.
Super-One побудований на легкій платформі Honda N-Series. Базова потужність електромотора становить 63 к.с. (47 кВт), але спеціальний режим Boost Mode короткочасно підвищує віддачу до 93 к.с. (70 кВт).
Новинка використовує батарею місткістю 29,6 кВт·год, таку саму, як у N-One e. За циклом WLTP запас ходу сягає до 274 км. Швидка зарядка дозволяє поповнити акумулятор до 80% приблизно за 30 хвилин.
Водіям доступні п’ять режимів руху: Econ, Cite, Normal, Sport і Boost. Вони змінюють реакцію автомобіля, налаштування прискорення та інші параметри.
Honda також додала функції, які мають створювати відчуття класичного спортивного авто. Електромобіль отримав систему імітації 7-ступеневої коробки передач і Active Sound Control.
Під час руху автомобіль відтворює штучні перемикання передач, ривки та звук, схожий на бензиновий хот-хетч. Схожу концепцію раніше використали в Hyundai Ioniq 5 N та Hyundai Ioniq 6 N.
Довжина Honda Super-One становить лише 3395 мм. Це навіть менше, ніж у нового електричного хот-хетча Volkswagen ID. Polo GTI, який показали минулого тижня.
У салоні встановили 9-дюймовий дисплей мультимедійної системи з інтегрованими сервісами Google, спортивні сидіння та аудіосистему Bose.
Для компактної моделі це перший випадок, коли Honda встановлює преміальну акустику — система включає вісім динаміків і сабвуфер об’ємом 13,1 літра.

Ціна

Новий компактний електричний хот-хетч Honda SUPER-ONE уже надійшов у продаж в Японії. Його ціна стартує від 3 390 200 єн — приблизно $21 300. Пізніше модель вийде у Великій Британії, Європі та інших регіонах.
У Великій Британії новинка вийде в липні під назвою Super-N. Honda планує продавати електричний хот-хетч дешевше £20 тис. Для порівняння, очікувана ціна Volkswagen ID. Polo GTI становить близько £33 500.
