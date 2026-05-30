Lenovo представила два потужні планшети (фото) 30.05.2026, 00:03 — Технології&Авто

Новинки Lenovo Legion Y900 мають 4K-дисплеї, Фото: Lenovo

Компанія Lenovo офіційно представила в Китаї два нові ігрові планшети серії Lenovo Legion Y900. Новинки отримали преміальне оснащення, високочастотні 4K-екрани та продуктивні мобільні чипи, однак поки що їхній продаж за межами китайського ринку не підтверджений.

Про це пише «Кореспондент».

Лінійка складається з двох моделей — Lenovo Legion Y900 11 та Lenovo Legion Y900 13. Вони оснащуються дисплеями діагоналлю 11,1 та 13 дюймів відповідно.

Обидва планшети отримали IPS-екрани з роздільною здатністю 4K, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю до 1100 ніт. Також підтримується стилус Lenovo Pen Pro.

Lenovo додала й функцію захисту приватності — спеціальний програмний режим затемнює окремі ділянки дисплея, щоб сторонні люди не могли підглядати вміст екрана.

Молодша модель Lenovo Legion Y900 11 працює на базі процесора MediaTek Dimensity 9500S, тоді як старший Lenovo Legion Y900 13 отримав флагманський Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Обидва планшети пропонують від 8 до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувач UFS 4.1 обсягом від 256 до 512 ГБ.

Lenovo Legion Y900 11 оснащений акумулятором на 11000 мА·год, а Lenovo Legion Y900 13 — ще більшим блоком на 12700 мА·год. Обидві моделі підтримують швидку зарядку потужністю 68 Вт.

Також відрізняється аудіосистема. Молодший планшет має чотири динаміки, тоді як 13-дюймова версія отримала шість динаміків.

Для планшетів доступна фірмова клавіатура з RGB-підсвічуванням, яка дозволяє використовувати пристрої в «комп'ютерному» режимі, схожому на Samsung DeX. Щоправда, аксесуар продається окремо.

У Китаї Lenovo Legion Y900 13 коштує від приблизно $399 до $600, тоді як Lenovo Legion Y900 11 оцінили у діапазоні від $310 до $545. Інформації про глобальний запуск планшетів наразі немає.

