OpenAI виділить 250 мільйонів доларів для захисту працівників від скорочень через ШІ
Чому розробники ChatGPT дають гроші на благодійність
- мільярдні статки: минулого року під час реструктуризації комерційного крила компанії некомерційний фонд OpenAI отримав 26% акцій стартапу. На той момент цей пакет оцінювався у 130 мільярдів доларів, що автоматично зробило фонд однією з найбільших благодійних організацій світу. Загалом OpenAI зобов’язалася інвестувати через свій фонд щонайменше 1 мільярд доларів у соціальні проєкти;
- пряме управління: перші конкретні програми фонду оголосять наприкінці цього року. Організація планує створити власну команду фахівців, яка не просто розподілятиме гранти, а самостійно керуватиме частиною гуманітарних проєктів;
- економічне моделювання: серед пріоритетів, які цікавлять фонд, є створення спеціальних ШІ-симуляторів. Вони дозволять прогнозувати та моделювати, як саме розвиватимуться національні економіки в міру вдосконалення технологій автоматизації.
