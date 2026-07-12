Яке дизельне авто обрати у 2026 році (фото)

Попри стрімке скорочення ринкової частки та переорієнтацію багатьох автовиробників на бензинові чи електричні альтернативи, дизельні двигуни залишаються популярними. Вони є незамінними для водіїв із великим річним пробігом, жителів сільської місцевості, а також для транспортування важких вантажів. Сучасний ринок усе ще пропонує гідні варіанти, що поєднують у собі економічність, високий крутний момент та надійність.
Автомобільні експерти з autocar.co.uk протестували доступні новинки та сформували перелік найкращих пропозицій цього року.
Skoda Superb Estate
Ця чеська модель визнана лідером загального рейтингу завдяки бездоганному поєднанню комфорту під час тривалих поїздок та повсякденної практичності.
Покупцям пропонуються два варіанти дволітрових чотирициліндрових двигунів потужністю 148 або 190 кінських сил. Автомобіль вражає своєю місткістю, адже об’єм його багажного відділення при складених сидіннях досягає 1920 літрів.
BMW X5
Преміальний кросовер пропонує водіям вибір між двома потужними трилітровими шестициліндровими турбодизелями з технологією м’якого гібрида.
Завдяки продуманій підвісці та точному рульовому керуванню, цей габаритний автомобіль демонструє дивовижну маневровість та динаміку. Окрім відмінних ходових якостей, модель забезпечує високий рівень мультимедійного зв’язку та комфорту в салоні.
Land Rover Defender
Позашляховик доступний у трьох варіантах кузова та оснащується ефективними шестициліндровими силовими агрегатами потужністю до 345 кінських сил.
Модель є беззаперечним лідером для подорожей бездоріжжям завдяки фірмовій системі оптимізації зчеплення Terrain Response та пневматичній підвісці. Салон автомобіля спроєктований максимально ергономічно, пропонуючи високу посадку, відмінну оглядовість та безліч місць для зберігання речей.
Mercedes-Benz E-Class
Цей представницький автомобіль пропонує традиційне поєднання розкоші, високої якості збирання та зразкової паливної ефективності на автомагістралях.
Лінійка включає як базовий варіант E220d, так і потужну модифікацію E450d із шовковистим шестициліндровим двигуном. Особливістю серії є унікальний дизель-електричний гібрид E300de, здатний подолати до 110 кілометрів виключно на електротязі.
Range Rover
Флагманський позашляховик гарантує безкомпромісну ізоляцію салону від зовнішніх шумів та плавність ходу, якій важко знайти аналоги в його класі.
Гібридні дизельні двигуни забезпечують розгін до сотні менш ніж за 6.4 секунди, що є чудовим результатом для машини вагою понад 2.6 тонни. Внутрішній простір вражає габаритами, оздобленням преміумкласу та величезними комфортабельними кріслами для відпочинку.
Skoda Kodiaq
Друге покоління цього сімейного кросовера розроблене з акцентом на максимальну зрозумілість керування та практичність у щоденному використанні.
Дизельні версії мають відмінну тягу на низьких обертах, що робить авто прекрасним вибором для буксирування причепів. Клієнти отримують просторий салон із можливістю встановлення семи місць та конкурентне ціноутворення за стандарти якості європейського рівня.
Kia Sorento
Великий корейський SUV пропонує покупцям систему повного приводу в поєднанні з 199-сильним двигуном та восьмиступеневим автоматом.
Головною перевагою моделі є її здатність буксирувати важкі вантажі вагою до 2500 кілометрів, що суттєво перевищує можливості гібридних аналогів. Трирядне компонування салону дозволяє з комфортом розмістити велику родину або перевезти об’ємний багаж.
Mercedes-Benz C-Class
Компактний бізнес-автомобіль п’ятого покоління ідеально підходить для ділових поїздок та тривалих подорожей завдяки низькому рівню аеродинамічних шумів.
На вибір пропонуються класичні дизельні модифікації або плагін-гібрид із запасом ходу на електриці до 115 кілометрів. Під час реальних тестів автомобіль продемонстрував зразкову паливну економічність, витрачаючи близько 4.7 літра на сто кілометрів пробігу.
Audi A5
Нове сімейство, яке прийшло на зміну популярній серії А4, пропонується кузовами седан та універсал з надійними чотирициліндровими моторами.
Автомобіль є чудовим варіантом для дальніх магістральних маршрутів завдяки вивіреному робочому місцю водія та збалансованій ергономіці. Машина комплектується однією з найкращих систем адаптивного круїз-контролю, яка робить керування в потоці максимально безпечним.