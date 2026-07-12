Яке дизельне авто обрати у 2026 році (фото) Сьогодні 22:25 — Технології&Авто

Найкращі дизельні авто у 2026 році: першість за Skoda Superb

Попри стрімке скорочення ринкової частки та переорієнтацію багатьох автовиробників на бензинові чи електричні альтернативи, дизельні двигуни залишаються популярними. Вони є незамінними для водіїв із великим річним пробігом, жителів сільської місцевості, а також для транспортування важких вантажів. Сучасний ринок усе ще пропонує гідні варіанти, що поєднують у собі економічність, високий крутний момент та надійність.

Автомобільні експерти з autocar.co.uk протестували доступні новинки та сформували перелік найкращих пропозицій цього року.

Skoda Superb Estate

Ця чеська модель визнана лідером загального рейтингу завдяки бездоганному поєднанню комфорту під час тривалих поїздок та повсякденної практичності.

Skoda Superb Estate

Покупцям пропонуються два варіанти дволітрових чотирициліндрових двигунів потужністю 148 або 190 кінських сил. Автомобіль вражає своєю місткістю, адже об’єм його багажного відділення при складених сидіннях досягає 1920 літрів.

BMW X5

Преміальний кросовер пропонує водіям вибір між двома потужними трилітровими шестициліндровими турбодизелями з технологією м’якого гібрида.

BMW X5

Завдяки продуманій підвісці та точному рульовому керуванню, цей габаритний автомобіль демонструє дивовижну маневровість та динаміку. Окрім відмінних ходових якостей, модель забезпечує високий рівень мультимедійного зв’язку та комфорту в салоні.

Land Rover Defender

Позашляховик доступний у трьох варіантах кузова та оснащується ефективними шестициліндровими силовими агрегатами потужністю до 345 кінських сил.

Land Rover Defender

Модель є беззаперечним лідером для подорожей бездоріжжям завдяки фірмовій системі оптимізації зчеплення Terrain Response та пневматичній підвісці. Салон автомобіля спроєктований максимально ергономічно, пропонуючи високу посадку, відмінну оглядовість та безліч місць для зберігання речей.

Mercedes-Benz E-Class

Цей представницький автомобіль пропонує традиційне поєднання розкоші, високої якості збирання та зразкової паливної ефективності на автомагістралях.

Mercedes-Benz E-Class

Лінійка включає як базовий варіант E220d, так і потужну модифікацію E450d із шовковистим шестициліндровим двигуном. Особливістю серії є унікальний дизель-електричний гібрид E300de, здатний подолати до 110 кілометрів виключно на електротязі.

Range Rover

Флагманський позашляховик гарантує безкомпромісну ізоляцію салону від зовнішніх шумів та плавність ходу, якій важко знайти аналоги в його класі.

Range Rover

Гібридні дизельні двигуни забезпечують розгін до сотні менш ніж за 6.4 секунди, що є чудовим результатом для машини вагою понад 2.6 тонни. Внутрішній простір вражає габаритами, оздобленням преміумкласу та величезними комфортабельними кріслами для відпочинку.

Skoda Kodiaq

Друге покоління цього сімейного кросовера розроблене з акцентом на максимальну зрозумілість керування та практичність у щоденному використанні.

Skoda Kodiaq

Дизельні версії мають відмінну тягу на низьких обертах, що робить авто прекрасним вибором для буксирування причепів. Клієнти отримують просторий салон із можливістю встановлення семи місць та конкурентне ціноутворення за стандарти якості європейського рівня.

Kia Sorento

Великий корейський SUV пропонує покупцям систему повного приводу в поєднанні з 199-сильним двигуном та восьмиступеневим автоматом.

Kia Sorento

Головною перевагою моделі є її здатність буксирувати важкі вантажі вагою до 2500 кілометрів, що суттєво перевищує можливості гібридних аналогів. Трирядне компонування салону дозволяє з комфортом розмістити велику родину або перевезти об’ємний багаж.

Mercedes-Benz C-Class

Компактний бізнес-автомобіль п’ятого покоління ідеально підходить для ділових поїздок та тривалих подорожей завдяки низькому рівню аеродинамічних шумів.

Mercedes-Benz C-Class

На вибір пропонуються класичні дизельні модифікації або плагін-гібрид із запасом ходу на електриці до 115 кілометрів. Під час реальних тестів автомобіль продемонстрував зразкову паливну економічність, витрачаючи близько 4.7 літра на сто кілометрів пробігу.

Audi A5

Нове сімейство, яке прийшло на зміну популярній серії А4, пропонується кузовами седан та універсал з надійними чотирициліндровими моторами.

Audi A5

Автомобіль є чудовим варіантом для дальніх магістральних маршрутів завдяки вивіреному робочому місцю водія та збалансованій ергономіці. Машина комплектується однією з найкращих систем адаптивного круїз-контролю, яка робить керування в потоці максимально безпечним.

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